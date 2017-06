Ceļvedis: gadatirgus, Baznīcu nakts, klauni, metālopera, Tiguls, Rockin' Liepāja u.c.

Brīvdienas gaidāmas raibas kā dzeņa vēders! Smukumlietas meklējumos jādodas uz gada lielāko gadatirgu, bet dabas mīļotājiem jāaun kājas Slīteres ceļotāju dienai. Noteikti jāredz pirmā metālopera Latvijā «Kurbads», kā arī jāatklāj Dzintaru koncertzāles sezona. Romantika jāmeklē Tiguļkalnā, bet roks jāmīl šonedēļ Liepājā. Savukārt «Baznīcu naktī» varēs iepazīt vairāk nekā 180 Latvijas dievnamu! Darīt ir ko, izvēlies!

PASĀKUMI

47. Latviešu tautas lietišķās mākslas gadatirgus

Foto: publicitātes

Kopš 1971. gada muzejs katru gadu rīko amatnieku gadatirgu, kas tradicionāli notiek jūnija pirmajā nedēļas nogalē. Četrdesmit sešu gadu pastāvēšanas laikā gadatirgus ir kļuvis par valsts nozīmes notikumu – par Rīgas un Latvijas amatniecības simbolu, par svētkiem dalībniekiem un ikvienam apmeklētājam. Gadatirgus ir tikšanās un profesionālās pieredzes apmaiņas vieta dažādu paaudžu un arodu tautas lietišķās mākslas izstrādājumu darinātājiem no visiem Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem un ārzemēm. Vienlaikus gadatirgus ir amatniecības gada sasniegumu skate un iespēja meistariem izstādīt un pārdot savus labākos izstrādājumus. Brīvdabas muzeja galvenā ieeja ir Brīvdabas ielā 21. Bezmaksas autostāvvietas pie Galvenajiem un Rietumu vārtiem. 03.06.2017. — 04.06.2017. 09:00 — 18:00.

Tirgus un bērnu festivāls «Dari pats»

Foto: publicitātes

Sestdien, 3. jūnijā, bērnus aicina uz festivālu «Dari pats», kas notiks Kalnciema kvartālā. Festivāla apmeklētāji varēs piedalīties grāmatas atvēršanas svētkos un garās pupas stādīšanas darbnīcā, apskatīties izstādi un spēlēt galda spēles, kā arī iesaistīties diskusijā un klausīties koncertu. Bolderājā bērni ielūgti uz Dārza svētkiem Stūrmaņu ielā, kur būs svētku kinozāle, darbosies radošās darbnīcas ar iespēju izgatavot improvizētus mūzikas instrumentus, ziedus un kartītes. Dārza svētkos muzicēs jauniešu mūzikas grupas un solisti. Savukārt Dzegužkalnā šajā dienā būs koncerts «Saules bērni», kur uzstāsies deju kolektīvi un bērnu vokālais ansamblis. Līdztekus koncertam apmeklētāji varēs darboties dažādās radošajās darbnīcās. Sestdien ģimenes kopā ar bērniem gaidītas arī Esplanādē, kur notiks drošības festivāls «Piedzīvojumu vasara».

Slīteres ceļotāju dienas

Foto: publicitātes

Slīteres Nacionālajā parkā, Līvu krastā un visā Dundagas novadā – no kalna arājiem līdz piekrastes zvejniekiem! – jau 8. gadu pēc kārtas notiks Slīteres ceļotāju dienas. Ik gadu tās pulcē arvien vairāk dabas draugu, zinātkāro, ģimenes ar bērniem, aktīvās atpūtas cienītājus un veselīgas vides baudītājus. Abas dienas, 3. un 4. jūnijā, visā novada teritorijā — no Raķupes līkločiem dienvidos ap Dundagu, līdz pat Kolkasraga bākai ziemeļos — kājnieku, laivotāju, velobraucēju un purva slēpju maršruti un nodarbības dabā un kultūrvidē. Tā ir iespēja apmeklēt unikālas dabas teritorijas, kas ikdienā tūristiem nav pieejamas vai nav labiekārtotas! maršrutus vadīs pieredzējuši speciālisti — biologi, ģeologi, ģeogrāfi, vides eksperti no visas Latvijas. Šogad Dundagas novads svin 150 gadu jubileju. 1867. gadā tika izveidota pirmā novada pašvaldība ar enerģisko un saimniecisko Frici Adamoviču priekšgalā. No viņa parauga iedvesmojoties, mācāmies gudri un labi saimniekot pļavā, mežā, mājā, pilsētā un laukos!

Ziemeļblāzmas parkā notiek tradicionālie Bērnu svētki

Foto: LETA

4. jūnijā no plkst. 11:00 līdz 16:00 tradicionālie Ziemeļblāzmas Bērnu svētki gaidīs savus apmeklētājus Ziemeļblāzmas pilī Ziemeļblāzmas ielā 36! Visas dienas garumā darbosies izzinošas laboratorijas un radoši stendi. Pasākuma apmeklētāji varēs vizināties zirgu vilktos ratos. Būs mazo bērnu nodarbības un piepūšamās atrakcijas. Orientēšanās spēlē būs iespēja iepazīt Ziemeļblāzmas parku. Pasākuma goda viesis – Cūkmens, kurš stāstīs par mežu aizsardzību. Plkst. 12:00 Ziemeļblāzmas pils lielajā zālē bērnu deju kolektīvu draudzības koncerts «Danču lustes Vasarsvētkos». Koncertā piedalīsies TDA «Dzirkstelīte», TDA «Dzintariņš», TDA «Uguntiņa» un BDA «Bitīte». Svētku noslēgumā lielais koncerts «BRĪNUMSKAPIS»!

Turaidā notiks Latvijas bērnu folkloras kopu svētki

Foto: publicitātes

Jūnija sākumā Turaidā notiks Latvijas bērnu folkloras kopu svētki «Būt man kalna galiņā!», informē Turaidas muzejrezervāta Izglītojošā darba un komunikācijas daļas vadītāja Anda Skuja. Svētki notiks 3. jūnijā plkst.15. Svētku laikā Dainu kalnā sadziedāsies bērnu folkloras kopas no visiem četriem Latvijas novadiem un Rīgas, kā arī izzinās materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu Turaidas vēsturiskajā centrā. Paralēli brīvdabas koncertam notiks radošās darbnīcas bērniem, kurās kopā ar Turaidas muzejrezervāta kultūrvides nodaļas darbiniekiem varēs pētīt Turaidā augošos augus un kokus, kopā ar meistari Antru Plaugo izrotāt Turaidas seno suvenīru - spieķi, ar etnogrāfi Indru Čeksteri izzināt latviešu etnogrāfiskās zīmes un «Sprīdīša skolas» skolotājas Margitas Porietes vadībā izgatavot lellītes no pļavas zāles. Svētku noslēgumā visus dalībniekus un apmeklētājus priecēs Mārtiņa burbuļu salūts un kopīgas rotaļas.

Notiks lauku labumu tirdziņš «Vasaras garša»

Foto: publicitātes

1.jūnijā no plkst. 12:00 līdz 19:00 Rīgā, Jaunajā Teikā, notiks Latvijas Mājražotāju rīkots lauku labumu tirdziņš «Vasaras garša». Tirdziņš pulcēs vairākus pašmāju gardumu tirgotājus - apmeklētāji varēs iegādāties gan vietējos zaļumus un dārzeņus, gan dažāda veida kūpinājumus un zivis, vēl neredzētu garšu maizes, kā arī dažādus vasarīgus našķus. Līdz ar 1.jūnija tirdziņu Latvijas mājražotāji sāk jaunu tradīciju - piecas jūnija ceturtdienas mājražotāji vedīs lauku labumus uz Jauno Teiku, vienu no mūsdienīgākajiem jaunajiem rajoniem Rīgā.

Notiek pirmais Baltijas Starptautiskais klaunādes un pantomīmas festivāls

Foto: publicitātes

Rīgā un Jūrmalā norisināsies pirmais Baltijas Starptautiskais klaunādes un pantomīmas festivāls «Klauna paradīze 2017», kura ietvaros pieaugušie un bērni varēs bez maksas apmeklēt, kā arī paši piedalīties aizraujošās klaunu un mīmu izrādēs, ielu performancēs un improvizācijās. Festivāla apmeklētājiem būs iespēja piedalīties improvizācijās, meistarklasēs un redzēt priekšnesumus, kuros piedalās bijušā klaunu teātra «LICEDEI» un Cirque du Soleil zvaigzne Valērijs Kefts, Anna Orlova un Roberts Gorodeckis, kuri apmeklēs festivālu teātra grupas «Anima Allegra» sastāvā, kā arī daudzi citi mākslinieki.

«Baznīcu naktī» varēs iepazīt vairāk nekā 180 Latvijas dievnamu

Foto: publicitātes

Šogad dalību «Baznīcu naktī», kas norisināsies piektdienas, 2. jūnija, vakarā no pulksten 18, pieteikušas 180 baznīcas visā Latvijā. Visvairāk dalībnieku šogad būs Vidzemē - 56 baznīcas, Zemgalē un Sēlijā - 38 baznīcas, Kurzemē 35 baznīcas, no tām Liepājā - 7, Latgalē - 14 baznīcas. Rīgā un Pierīgā atvērtas būs 36 baznīcas. Jau tagad dalību apstiprinājuši vairāki Latvijā labi zināmi mākslinieki, solisti un kori. Visi dievnami atrodami www.baznicunakts.lv interaktīvajā kartē. Baznīcu nakts ir kultūras notikums, kas ielūdz uz satikšanos ar Latvijas baznīcām – mākslas un arhitektūras skaistumu, garīgo mūziku un pārdomām klusumā un lūgšanā. Jā, arī uz nesteidzīgu atpūtu ar tējas krūzi un sarunām.

Jūnija sākumā Rīgā «Dzeja bez robežām»

Foto: publicitātes

2. - 4. jūnijā plkst. 19:00 Kaņepes Kultūras centrā (Skolas iela 15, Rīgā) notiks starptautiska dzejas festivāla «Dzeja bez robežām» pasākumi – dzejas lasījumi, dzejnieku un mūziķu performances, kā arī jaunās literārās balvas pasniegšanas ceremonija. Festivālā šoreiz piedalīsies vairāk par 20 dzejniekiem un māksliniekiem no Latvijas, Krievijas un Zviedrijas. Festivāls tiks rīkots trīs darba valodās: latviešu, krievu un zviedru valodā (2017. gada valoda). Festivālā piedalīsies 4 dzejnieki, kas raksta festivāla gada valodā, un tikpat daudz latviešu un krievu autoru. Festivāla organizatori izvēlās dalībniekus tādā veidā, lai autoru individuālās poētiskās prakses ļautu viņiem iesaistīties produktīvā dialogā.

KONCERTI & FESTIVĀLI

Latvijā pirmā «metālopera» - «Kurbads. Ķēves dēls»

Foto: publicitātes

Latvijā top pirmā «metālopera» «Kurbads. Ķēves dēls», kas pirmo un vienīgo reizi tiks izrādīta šā gada 3. jūnijā Limbažu Lielezera amfiteātrī, informēja «Story Hub» pārstāve Sabīne Brice. Operas veidošanā iesaistīti režisore Inga Tropa, horeogrāfs Guntis Spridzāns, scenogrāfs Uģis Bērziņš un mūzikas grupa «Skyforger». Projekts iekļauts Latvijas simtgades svinību 2017. gada programmā un ir pirmā šāda mēroga interpretācija latviešu pasakai par Kurbadu. Lai iedzīvinātu šo stāstu, scenogrāfs Bērziņš ir radījis skatuves koncepciju, kurā tiks izmantotas gan dabas matērijas - uguns un ūdens, gan arī 21. gadsimta tehnoloģijas, to skaitā projekcijas, kas ļaus radīt mūsdienīgu šā stāsta interpretāciju. «Metāloperā» piedalīsies arī vairāki desmiti dejotāju, aktieru un kaskadieru.

Ar krāšņu koncertu atklās Dzintaru koncertzāles vasaras sezonu

Foto: publicitātes

2. jūnijā Dzintaru koncertzālē norisināsies vērienīgs vasaras sezonas atklāšanas koncerts ar izcilu mākslinieku – maestro Raimonda Paula un Latvijas Radio bigbenda, pianista Vestarda Šimkus un Harija Baša, jaunā talanta Andreja Feldmaņa, dziedātājas Dināras Rudānes un Jūrmalas Festivāla orķestra diriģenta Mārtiņa Ozoliņa vadībā – piedalīšanos. Vasaras sezonas atklāšanas koncertā klausītājus gaida lielisko Latvijas pianistu parāde.

Tiguls aicina uz ikgadējo brīvdabas koncertu Tiguļkalnā

Foto: publicitātes

3. jūnijā plkst. 20.00 Talsos jau sesto reizi norisināsies Raimonda Tigula brīvdabas mūzikas koncerts Tiguļkalnā, augstākajā no deviņiem pilsētas pakalniem, pulcējot komponista draugus un domubiedrus un radot īpašu sajūtu vakaru ikvienam koncerta apmeklētājam. Šogad Tiguļkalna ozolu ielokā komponists Raimonds Tiguls būs kopā ar jauniešu kori «Kamēr…» un tā diriģentu Jāni Liepiņu, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra stīgu grupu, solistiem Kristīni Kārkli, Martu Kristiānu Kalniņu, ģitāristu Mārci Auziņu un arfisti Ievu Šablovsku, dūdu un bungu grupu «Auļi», tautas deju ansambli «Līgo» Jāņa Purviņa vadībā, Stiprajām sievām un neiztrūkstoši arī ar basģitāristu Robertu Rasu un Arti Orubu pie bungām. Koncertā sagaidāmi arī citi pārsteigumi, jaundarbi un atkalsatikšanās.

Liepājā sevi piesaka jauns rokfestivāls «Rockin' Liepāja 2017»

Foto: publicitātes

Liepājā, koncertestrādē «Pūt vējiņi» jūnijā norisināsies jauns rokmūzikas festivāls «Rockin' Liepāja 2017», kurā uzstāsies vairāki Latvijā atzīti mākslinieki, kā arī viesmākslinieki no Lietuvas. Festivālu organizē producentu grupa «Sliptrickrecords» sadarbībā ar Liepājas motoklubiem «Ironwolf MC» un «West Coast Liners MC». Festivālā uz skatuves kāps tādi roka grandi kā «Jumprava», «Pērkons», «Dzelzs vilks», Igo, «Linga», «Credo», «Opus Pro», Ainars Virga, «Tumsa», «Sērkociņu cehs», Johnny Salamander, Fēlikss Ķiģelis, grupa «Keksi» un «Kiss Of The Dolls». Skatītājus ar rokmūziku priecēs arī viesi no Lietuvas - «AC/DC Tribute», «Svaras 409», kā arī pašmāju uzlecošās zvaigznes «Flying Bra».

«Kaļķu vārti» 16 gadus atzīmēs ar «Singapūras satīnu»

Foto: publicitātes

2. jūnijā Vecrīgas naktsklubs «Kaļķu vārti» atzīmēs savu 16. dzimšanas dienu. Tā kā leģendārajam naktsklubam šie ir «saldie 16», tad dzimšanas dienas svinībās «Kaļķu vārti» piedāvās īpašu koncertu – grupu «Singapūras satīns». Aprunātākā hiphopa sensācija «Singapūras satīns», kas jau 2015. gada izskaņā satricināja Latvijas mūzikas skatuvi ar savām dziesmām, kuru tekstos dominē satīra, tabu tēmas, sarkasms, pārspīlējums un ironija, piedāvās gan savas jaunākās kompozīcijas, gan jau labi zināmos hitus. Katrs no deviņiem grupējuma dalībniekiem izceļas ar savu unikālo stilu un pienesumu, kas kopējo grupas skanējumu padara par neatkārtojamu pērli Latvijas hiphopa skatuves kaklarotā.

Latvijā koncertēs izcilais itāļu diriģents Rikardo Muti

Foto: publicitātes

Izcilais mūslaiku diriģents, itālis Rikardo Muti ir ugunīgs, prasīgs un harismātisks. Stājoties slavenu opernamu un labāko simfonisko orķestru priekšā, viņš ir pietiekami drosmīgs, lai izrādītu savu attieksmi pret konkrētiem iestudējumiem un interpretācijām. Rikardo Muti un viņa vadītais Luidži Kerubīni orķestris 3. jūnijā piedalīsies «Baltijas muzikālo sezonu» atklāšanas koncertā Dzintaru koncertzālē. Viņu priekšnesumā dzirdēsiet Franča Šūberta Ceturto simfoniju, Pētera Čaikovska Piekto simfoniju un vairākus Džuzepes Verdi skaņdarbus. «Baltijas muzikālo sezonu» 2017. gada sezonas atklāšanas koncerts notiks Dzintaru koncertzālē 3. jūnijā. Festivālā piedalīsies diriģents Rikardo Muti un Luidži Kerubīni orķestris, operdziedātāji Elīna Garanča, Hibla Gerzmava, Lorenss Braunlijs un Sāra Koberna, vijolnieks Džošua Bells, pianists Deniss Macujevs un džeza mākslinieks, trompetists Kriss Boti.

IZRĀDES

Durbē gaidāma izrāde «Melnā sperma»

Foto: publicitātes

Turpinoties pasākumu sērijai «Zemlika nāk…», 4. jūnijā Durbē ar režisora Vladislava Nastavševa iestudējumu «Melnā sperma» viesosies Ģertrūdes ielas teātris. Oktobrī ieplānotā septītā mūzikas, mākslas un vietējās ražas festivāla «Zemlika» gaidās Durbē notiek vairāki kultūras pasākumi sērijas «Zemlika nāk» ietvaros. Tostarp vairākas Latvijas valsts un nevalstisko teātru viesizrādes. Maija nogalē gaidāmajām «Dirty Deal Teatro» viesizrādēm «Blēņas un pasakas» un «Kas notiks rītdien?» nu seko šī, krievu rakstnieka Sergeja Uhanova stāstos balstītā izrāde. Vladislava Nastavševa izvēle iestudēt sava vienaudža, krievu autora Sergeja Uhanova stāstu krājumu «Melnā sperma» nav nejauša – tajā skartajām tēmām režisors savās izrādēs pievērsies jau agrāk. Īsās noveles, kuru centrā ir spilgti personāži un dzīves pabērni, gluži harmsiskā noskaņā uzbur absurdas, daudzslāņainas un provokatīvas ainas, atklājot naivumu, jūtīgumu un seksualitāti, un runā tieši, pat skarbi, par dzīves ne tik pareizajām un politkorektajām pusēm, to varoņiem neslēpjoties un nekaunoties. Tie ir stāsti par attiecībām, izjūtām un sevis apzināšanos, jauniem cilvēkiem pieaugot.

KINO

Kuldīgā Dizaina filmu festivāls

Foto: publicitātes

2. un. 3. jūnijā piektais Dizaina filmu festivāls norisināsies Kuldīgā. Festivāla programmā ir iekļautas astoņas filmas, kas veltītas dizaina un mākslas tēmām, kā arī trīs izstāžu atklāšanas un audumu apdrukas darbnīca sadarbībā ar Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju. Dizaina filmu festivāla programma tiks demonstrēta Kuldīgas Mākslinieku rezidences ierīkotajā kinozālē (ieejas maksa 2,50 Eur), bet brīvdabas seansi bez maksas norisināsies pilsētas dārza kinoteātrī «Goldingen Knight Cinema». Filmas būs skatāmas oriģinālvalodā ar subtitriem latviešu un angļu valodā.

DIZAINA FILMU FESTIVĀLS 2017