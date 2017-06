«Ghetto Games» ir arī ielu dejas un mūzikas kustība

Foto: Anna Paula - Kuzņecova

Jūrmalas Kūrorta svētku ietvaros «Ghetto Dance Hardcore Battle» finālā pret Francijas un Ukrainas dejotājiem cīņā 2. vietu iegūst Ghetto Dance academy dejotājas Sofija Sonja Gedzenuka un Jūlija Ozovane. Savukārt vokālajā konkursā «Ghetto Faktors» grand prix Amandai Maržeckai no Talsiem, pirmā vieta - Nadeždai Mankevicai no Rīgas, otrā vieta - Jūlijai Korņejevai no Jelgavas un trešā vieta - Karlīnai Priedēnai no Ventspils. Raimonds Elbakjans: «9.sezonā aicinu ikvienu vokālā konkursa «Ghetto Faktors» un ielu deju kustības dalībnieku ar priekšnesumu piedalīties kādā no Ghetto Games 70 pasākumiem Grīziņā un visā Latvijā.»