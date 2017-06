Ceļvedis: smilšu skulptūras, Mākslas nakts, Rammstein, Tabaka, Labsajūtas diena u.c.

Laiks braukt aplūkot Latvijas pilsētas un mazpilsētas, kur šonedēļ mudžēs no pasākumiem un svētkiem! Gan trakulīgs danču soļa mīlis, gan intelektuāla miera cienītājs spēs rast sev tīkamo no šīs nedēļas ceļveža.

PASĀKUMI

Jelgavā smilšu tēlniecības darbos iepazīs teātri

Foto: Publicitātes

Jelgava s pilsēta aicina 10. un 11. jūnijā iepazīt teātri, šoreiz nedaudz netradicionālākā veidā - ar smilšu tēlniecības darbiem. Pasta sala kļūs par simbolisku skatuvi 17 profesionāliem māksliniekiem, kuri smilšu formas pārvērtīs visiem atpazīstamos tēlos, ļaujot uz teātri paraudzīties no cita skatpunkta. Kopumā smilšu skulptūru darbos tiks izmantotas vairāk nekā 1000 tonnas smilšu. Festivālā kopumā piedalīsies 17 pasaulē atzīti un ilggadēji dalībnieki no Latvija s un ārvalstīm - Lietuva s, Bulgārija s, Francija s, Krievija s un Portugāle s. Sestdien, 10.jūnijā, par muzikālo priekšnesumu rūpēsies pašmāju ilggadējie un iemīļotie mūziķi Ivo Fomins un Normunds Rutulis , kā arī grupa «Tumsa». Svētdien, 11.jūnijā, apmeklētājus izklaidēs indie popa grupa «Franco Franco», kolorītā četrotne «Triana Park» un pašmāju smagā rokgrupa «Opus Pro».

Daugavpils pilsētas svētkos

Foto: Publicitātes

Šogad Daugavpils svin savu 742. dzimšanas dienu. Svētki sākās dažādos pilsētas mikrorajonos un ilgs visu nedēļu. Piektdien, 9. jūnijā, Daugavpils iedzīvotājus un viesus gaida patiesi neaizmirstams notikums – dažādu valstu militāro orķestru muzikālā promenāde Rīgas ielā līdz Vienības laukumam. Tās pašas dienas vakarā koncertu sniegs Laima Vaikule , savukārt no 22.00 līdz 2.00 Daugavpils cietoksnī ar devīzi «Mākslinieks reģionā» trešo reizi norisināsies Mākslas nakts. Galvenais notikums sestdien, 10. jūnijā, būs svētku gājiens Rīgas ielā. 10. jūnijā plkst. 19.00 Daugavmalā varēs vērot avio šovu, plkst. 21.00 Vienības laukumā sāksies populārās krievu grupas «Mumiy Troll» koncerts, bet 23.00 dienu noslēgs svētku salūts. Svētdien, 11. jūnijā, plkst. 12.00 uz svētku dievkalpojumu visus aicinās Jaunbūves vecticībnieku draudzes Augšāmcelšanās, Dievmātes Piedzimšanas un Svētītāja Nikolas dievnams. Šajā dienā, kas būs veltīta sportam un mūzikai, pilsētas centrālajā laukumā notiks IV Starptautiskā militārās mūzikas festivāla noslēguma koncerts.

Salaspilī novada svētki

Foto: Publicitātes

Līdz 11.jūnijam ar koncertiem, sporta sacensībām un gadatirgu atzīmēs novada svētkus. 10.jūnijā sāksies plkst.11 ar skeitborda un BMX sacensību «Think Different: Office Edition» atklāšanu, bet jau pusstundu vēlāk salaspilieši dosies svinīgā un krāšņā gājienā no Dienvidu ielas līdz Nacionālajam botāniskajam dārzam. Plkst.12 Nacionālajā botāniskajā dārzā sāksies amatierkolektīvu lielkoncerts «Es esmu Salaspils », bet paralēli tam dārza teritorijā notiks tradicionālais svētku gadatirgus, kā arī brīvdabas spēles, izlēkāšanās milzu piepūšamajā atrakcijā, dažādas radošās un izzinošās darbnīcas, kurās iesaistīties īpaši tiek aicinātas ģimenes ar bērniem. Plkst.18 Rīgavas Mūzikas un mākslas dārzā notiks brīvdabas dziesmu spēle bērniem un vecākiem «Reiz kādā pasakā», no plkst.20 Rīgavas dārzā būs zaļumballe, kurā uzstāsies grupa «Mūzikas kolekcija», izpildot pašmāju populāras dziesmas un citu tautu iemīļotākos skaņdarbus vairākās valodās. Tikmēr svētku laukumā plkst.20 uz skatuves kāps Harijs Zariņš, Aija Andrejeva , Alex, Ieva Sutugova , Atis Ieviņš un grupa «Colt», kas kopīgiem spēkiem izpildīs sirdi sildošu Harija Zariņa mīlas rokbalāžu programmu «Tu un es». Savukārt plkst. 22.30 uzstāsies Intars Busulis un Abonementa orķestris ar koncertprogrammu, kuru veido pēdējo gadu labākās, labi zināmās un iemīļotās dziesmas latviešu un krievu valodā, kas galvenokārt ir Kārļa Lāča un maestro Raimonda Paula sacerējumi. Pusnaktī paredzēta uguņošana.

Likteņdārzs aicina uz Jāņu mācībām

Foto: Publicitātes

Sestdien, 10. jūnijā, no pulksten 12 Likteņdārzā aicināti visi, kuri vēlas iepazīt skaistākās Jāņu sagaidīšanas tradīcijas un apgūt saulgriežu maģiskos rituālus kopā ar Kokneses un tuvākās apkaimes folkloras kopām. Jau otro gadu pēc kārtas Jāņu mācības pulcina interesentus par latviešu tradīcijām Likteņdārzā, Baltijā unikālajā dabas objektā, kas top kā tautas dāvana Latvija s simtgadei. Šogad folkloras kopas «Urgas» un «Josta», Gita Tenisa un Solvita Bērziņa, kā arī citi mūsu tradīciju saglabātāji no tuvākās apkārtnes no pulksten 12 līdz 15 piedāvās radošās darbnīcas un meistarklases ar rotaļās iešanu, līgotņu dziedāšanu un uguns rituāliem. Jāņu mācību dalībniekiem būs iespēja iemācīties pīt gan parastos, gan īpašos saulgriežu vainagus un Jāņu vārtus, iepazīt augu maģisko spēku, izdziedāt skaistākās un neparastākās līgodziesmas, atklāt interesantus dančus un rotaļas jāņabērnu priekam, kā arī uzzināt, kas ir pūdele un kādi rituāli saistās ar uguni un sauli maģiskajā naktī. Noslēgumā, apvienojoties visām folkloras kopām, tiks iedegta Jāņu uguns un mācību dalībnieki tiks aicināti uz dancošanu.

Starptautiskā Labsajūtas diena Tukumā

Foto: Publicitātes

Ja vēlaties izkustēties brīvā dabā un uzzināt ko jaunu par sportiskām aktivitātēm un veselīga dzīvesveida nozīmi, aicinām piedalīties Starptautiskajā Labsajūtas dienā, kura norisināsies sestdien, 10.jūnijā Ķemeru nacionālajā parkā pretim bijušajai Ķemeru sanatorijai no pulksten 12.00 līdz 17.00. Te pulcēsies vairāk nekā 10 organizācijas, kas piedāvās plašu aktivitāšu programmu: masāžas, veselības stāvokļa diagnostiku, ārstniecisko vingrošanu, jogas un cigun nodarbības, TRX, meistarklases un radošas darbnīcas bērniem un pieaugušajiem, gongu skaņu meditācijas, spēles, pārsteigumus, kā arī citas izklaidējošas, attīstošas un izglītojošas nodarbības. Dabas izglītības centrā «Meža māja» būs skatāma izstāde «Dabas dziednīca – purvs» un apskatāms Ķemeru nacionālā parka dziedniecības resursu stūrītis. No «Meža mājas» varēsiet piedalīties arī ekskursijā pa Ķemeriem un apkārtni. Ieeja pasākumā bez maksas. Adrese: Ķemeri, Jūrmala . Vairāk informācijas pa tālruni 25853775.

Valmieras dienas Rīgā

Foto: Publicitātes

Sestdien, 10.jūnijā, Kalnciema kvartāla tirgū Rīgā ar moto «Kultivējam teātri» norisināsies Valmieras diena. Papildus tirdziņam aktivitātes ģimenēm un bērniem piedāvās «Valmieras vasaras teātra festivāls. Bērni». Spēlēšana un spēlēšanās, teātra darbnīca bērniem, sētas spēles, festivālam radītā «Gardu muti» zeltera provēšana – norises, kurās no plkst. 11.00 līdz 16.00 aicināti piedalīties mazi un lieli teātra mīļi. Valmieras dienas ietvaros būs iespēja iegādāties biļetes gan uz Valmieras vasaras teātra festivāla izrādēm, gan uz Valmieras teātra viesizrādēm Rīgā augustā. Kalnciema kvartāla tirgū sliesies siltumnīca, kur, bērnu un teātra mākslinieku aprūpēts, «dīgs» teātris. Izrāde «izaugs», bērniem rosoties darbnīcā. Savukārt izveicība, acīgums un veiklība dažādās pagalmu spēlēs parādīs, cik jautri var būt kopā ar citiem «sētas bērniem».

KONCERTI & FESTIVĀLI

Valmiermuižā notiks etno-eko festivāls «Sviests»

Foto: Publicitātes

Etno-eko festivāls «Sviests» šogad pārceļas uz pašu vasaras sākumu un notiks sestdien, 10. jūnijā, Valmiermuiža s pils parkā pasākuma «Saulgriezis» ietvaros. Festivāla ietvaros notiks arī izdevniecības «Lauska» izdotās, nu jau septītās etno-mūzikas izlases «Sviests» ieskandināšana. Vairākas «Sviesta 7» grupas būs arī festivāla programmā. Pasākuma «Saulgriezis» dienas programmā ir paredzēts mājražotāju labumu tirdziņš «Ar gardu muti Valmiermuižā», nu jau tradicionālās amatnieku meistarnīcas, kurās katrs varēs sev pagatavot ko garšīgu, noderīgu vai skaistu, un arī vietējā TDA ansambļa «Sadancis» koncerts.

Tallinā «Rammstein» brīvdabas šovs

Foto: Publicitātes

11. jūnijā, Tallinas Dziesmu svētku estrādē uzstāsies Vācija s superzvaigznes «Rammstein». Tas būs grupas pirmais brīvdabas šovs Baltijas valstīs, iespaidīgāks un grandiozāks nekā jebkad agrāk. Pēc vairākiem veiksmīgiem šoviem 2016. gadā, ieskaitot uzstāšanos kā galvenajiem hedlaineriem festivālos Buenosairesā, Čikāgā un Maskavā, «Rammstein» arī 2017. gadā turpinās iekarot skatuves, sniedzot elpu aizraujošus šovus zem klajas debess.

Āfrikas blūza mūziķis Rolands Čakonte Liepājā

Foto: Publicitātes

Sestdien, 10. jūnijā, vasarīgās noskaņās turpināsies Liepāja s koncertzāles producētā sērija «Pasaule Lielajā dzintarā», kas šoreiz klausītājiem piedāvās baudīt afrikāņu blūza noskaņas. Kamerūnā dzimušā Rolanda Čakontes (Roland Tchakounté) neparastais vokālais sniegums un interesantais fonētiskais skanējums savienojumā ar blūza melodijām latviešu klausītāju ausīm būs nebijis muzikālais piedzīvojums. «Es neesmu drūms tipiņš, bet drīzāk optimists,» mūziķis uzsver. «Tomēr tu nevari slēpties no dzīves realitātes aiz optimista maskas, melojot sev un citiem. Tieši to es vēlos teikt ar savām dziesmām. Izdziedāt skumjas ir vislabākais veids, kā no tām atbrīvoties.»

Gidons Krēmers ar «Veltījumu Orfejam» Cēsīs

Foto: Publicitātes

Piektdien, 9. jūnijā, plkst. 19.30, koncertzālē « Cēsis » gaidāms episks pasaulslavenā vijolnieka Gidona Krēmera un viņa izveidotā orķestra Kremerata Baltica koncertuzvedums «Veltījums Orfejam». Kopā ar viesiem – soprānu Ingu Kalnu, franču pianistu Likā Debargu, lietuviešu obojisti Justi Gelgotaiti, aktrisi Gunu Zariņu un kori «...Kamēr» mūzikā un dzejā būs iespēja izdzīvot sengrieķu mītu par pravieti, kas ar savu spēli spēj apburt dzīvās un nedzīvās būtnes. Koncertuzvedums Margo Zālītes režijā Latvijā būs skatāms un dzirdams tikai vienu reizi koncertzālē « Cēsis ».

Siksna dosies jubilejas koncertturnejā

Foto: Publicitātes

Latvija s estrādes dziedātājs Žoržs Siksna savas 60. jubilejas priekšvakarā dosies jubilejas koncertturnejā ar orķestri «Vintāža». Siksna 13. jūnijā svinēs savu 60 dzīves un 40 darba gadu dubultjubileju, kas tiks atzīmēta ar lielkoncertiem. 9. jūnijā koncerts notiks Liepāja s Olimpiskā centra Rožu zālē, 10. jūnijā - Rēzeknē, koncertzālē «Gors», 13. jūnijā - Rīgā, kinoteātrī « Splendid Palace », 23.jūnijā - Dobeles pilsdrupās koncertā «Līgojam Dobelē» un 23. septembrī - Alūksne s kultūras centrā. Jubilejas koncertu programmā iekļauts arī pārsteigums klausītājiem - pirmo reizi plašākai publikai uzstāsies jaunais dziedātājs Artūrs Biķernieks. Arī pats Siksna klausītājiem ir sagatavojis klausītājiem kādu pārsteigumu - kopā ar orķestri «Vintāža» jaunā aranžējumā ir veikts Raimonda Paula un Leona Brieža dziesmas «Ap Jāņiem Mārtiņos» ieraksts.

Bauskā notiek Zemgales deju kolektīvu dižkoncerts

Foto: Publicitātes

Bauska s Pilskalna parka estrādē, 10. jūnijā pulksten 19.00, norisināsies Zemgales deju kolektīvu dižkoncerts «Lielais rits».Tajā piedalīsies 60 Bauska s, Dobeles, Jelgava s novada un Jelgava s pilsētas deju apriņķa kolektīvi. Koncertā gaidāmas arī latgaliešu dejas un pavadošā mūzika, kas iederas pie lielā Latvija s ritējuma. Kopumā Zemgales deju kolektīvu dižkoncertā piedalīsies vairāk nekā 1000 dejotāju, kuri izdejos 30 dejas. Daļa no koncertā iekļautajām dejām ir Latvija s valsts simtgades jeb XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Deju lieluzveduma «Māras zeme» kopējā repertuāra dejas.

IZSTĀDES

Izstāžu zālē «Arsenāls» eksponēs Tabakas izstādi

Foto: Publicitātes

