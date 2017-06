Kaselē atklāta «Documenta 14»

A worker cleans a window of the Documenta Halle ahead of the 'Documenta 14' exhibition in Kassel, Germany, 09 June 2017. Documenta is a contemporary art exhibition, which takes place every five years. The 14th edition takes places in both Athens, Greece from 08 April to 16 July, and in Kassel from 10 June to 17 September 2017. EPA/FILIP SINGER. Foto: FILIP SINGER / EPA

Vācijā sestdien atklāta vērienīgā laikmetīgās mākslas izstāde «Documenta 14». Izstāde «Documenta» ik pa pieciem gadiem gandrīz uz 100 dienām pārvērš Kaseli par laikmetīgās mākslas pasaules galvaspilsētu. Šoreiz izstādes mākslinieciskais direktors Ādams Šimčiks izšķīries par līdzšinējās tradīcijas maiņu, un šogad «Documenta» notiek divās pilsētās. Jau kopš 8.aprīļa izstāde ir atvērta Atēnās, kur tā turpināsies līdz 16.jūlijam. Reklāma Savukārt izstādes Kaseles daļa būs aplūkojama līdz 17.septembrim. Izstādi Kaselē sestdien atklāja Vācijas prezidents Franks Valters Šteinmeiers un viņa grieķu kolēģis Prokops Pavlopuls. Izstādē šogad piedalās vairāk nekā 160 mākslinieku, un tiek prognozēts, ka ekspozīciju tuvāko nedēļu laikā apmeklēs līdz pat miljonam skatītāju. Izstādes eksponāti aplūkojami aptuveni 30 Kaseles vietās, tostarp slavenajā muzejā «Fridericianum», kur notika atklāšanas ceremonija. Taču izmantotas arī mazāk ierastas vietas, tostarp, kāds kādreizējais ādas izstrādājumu veikals, viens no kinoteātriem, universitātes pilsētiņas zāle un bijusī galvenā pasta ēka.