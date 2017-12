«Latvijas koncerti» un Daugavpils teātris varēs nemaksāt valstij dividendes

Ministrija skaidro, ka «Latvijas koncertu» stratēģijā 2017.-2021. gadam iekļauta jauna koncertflīģeļa iegāde 46 547 eiro apmērā, mūzikas instrumentu tehniskās bāzes atjaunošana 151 730 eiro apmērā, mūziķu darba apstākļu uzlabošana 51 840 eiro apmērā, kā arī ieguldījumi Spīķeru koncertzālē 31 953 eiro apmērā - nolietoto krēslu nomaiņa, skatuves gaismu iekārtu pilnveidošana, klavieru pacēlāja uzstādīšana un telpu kosmētiskais remonts.

Tāpat 2016. gada dividendes 12 008 eiro apmērā kapitālsabiedrība plāno ieguldīt mūzikas instrumentu tehniskās bāzes atjaunošanai, veicot lietota kontrafagota iegādi.

Savukārt Daugavpils teātra turpmākās attīstības stratēģijā iekļauta prožektoru iegāde 578 eiro apmērā, baleta stieņu montēšana deju mēģinājumu zālē 510 eiro apmērā, divu portatīvo datoru iegāde 1327 eiro apmērā, kā arī kostīmu veļas mašīnas iegāde 723 eiro apmērā.

Ministrija skaidro, ka gan «Latvijas koncerti», gan «Daugavpils teātris» ir valsts kapitālsabiedrības, kurās 100% kapitāla daļu turētāja ir KM. Abu kapitālsabiedrību darbības primārais mērķis nav peļņas gūšana, bet gan deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu veikšana atbilstoši Kultūras institūciju likumam, tāpēc to ikgadējo prognozējamo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu nepieciešams novirzīt to stratēģijās minētajiem finanšu mērķiem - tehniskās bāzes pilnveidošanai un atjaunošanai.

«Latvijas koncertu» ieņēmumi no saimnieciskās darbības, tai skaitā no biļešu tirdzniecības, 2016.gadā bija 1 230 605 eiro, kas veidoja 30% no kopējiem izdevumiem kultūras pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā. Savukārt dotācija no valsts pamatbudžeta bija 2 774 847 eiro jeb 66,9% no kopējiem kapitālsabiedrības izdevumiem.

Daugavpils teātra ieņēmumi saskaņā ar 2016.gada darbības rādītājiem bija 301 274 eiro, kas veidoja 27,5% no kopējiem izdevumiem kultūras pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā, bet dotācija no valsts pamatbudžeta bija 794 314 eiro jeb 73% no kopējiem izdevumiem.

KM norāda, ka abas kapitālsabiedrības nav uzskatāmas par saimnieciskās darbības veicējiem, jo tās pašu ieņēmumi nepārsniedz 50% no kopējiem izdevumiem, un tādēļ komercdarbības atbalstu regulējošās tiesību normas tām nav jāpiemēro.

Kā ziņots, Ministru kabineta komiteja (MKK) 11. decembrī akceptēja rīkojuma projektus, kas paredz KM kapitālsabiedrību «Latvijas koncerti» un «Daugavpils teātris» attīstības stratēģijās 2017.-2021. gadam noteikt, ka tām nav jāmaksā valstij dividendes no prognozētās tīrās peļņas.