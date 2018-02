Rubeņa aiziešanā vaino Kristu Kalniņu un A.Biti

14. februārī Latvijas publisko telpu pāršalca ziņa, ka dažādi vērtētais teologs Juris Rubenis pārtraucis savu aktīvo mācītāja darbu. Rīgas Lutera draudzes virsmācītājs Linards Rozentāls sarunā ar izdevumu «Privātā Dzīve» saka, ka aiziešana no mācītāja amata bijusi rezultāts vairāk nekā gadu ilgai plānotai, mērķtiecīgai un ļoti apzinātai luteriskās baznīcas kampaņai pret Rubeni.

Atgādinām, ka pēc 36 gadu kalpošanas Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā (LELB) Rubenis vērsies LELB ar lūgumu atbrīvot viņu no baznīcas kalpošanas, savukārt baznīca respektējusi viņa lūgumu. Tagad Rubenis ir vienkāršs draudzes loceklis.

Drīz pēc šā paziņojuma arī mācītājs Indulis Paičs sociālajā tīklā «Facebook» rakstījis, ka notikusi vairāku mācītāju «agresīvā kampaņa pret mācītāju Juri Rubeni, kas sasniedza zīmīgu kulmināciju pagājušā gada Klusajā nedēļā».

Savukārt Rozentāls jau min konkrētus divus Dieva kalpus - Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes baznīcas mācītāju Kristu Kalniņu un Biķeru draudzes mācītāju Aleksandru Biti.

Aleksandrs Bite FOTO: Ekrānuzņēmums

«Rīgas iecirkņa prāvests Krists Kalniņš, izmantojot sava amata iespējas un resursus, gada laikā deva iespēju šai kampaņai iesākties, uzņemt apgriezienus un sasniegt konfrontācijas virsotnes un kampaņas ideologa, Biķeru draudzes mācītāja Aleksandra Bites viedoklim par Juri Rubeni būt dominējošam, nepieļaujot citu viedokļu līdzvērtību,» Rozentāls komentē izdevumam «Privātā Dzīve».

Atgādinām, ka pēc dažādi vērtētās nesen izdotās Rubeņa grāmatas atsevišķi radikāli noskaņoti kristieši pat aicināja sadedzināt Rubeņa darbus.

Grāmatā «Viņa un Viņš. Mīlestība. Attiecības. Sekss» Rubenis dalās savā pieredzē un pārdomās par attiecībām, to dziļumu, zemūdens akmeņiem. Viena no nodaļām veltīta arī homoseksuālisma problemātikai. Tās ievadā Rubenis citē pāvestu Francisku: «Ja homoseksuāls cilvēks meklē Dievu, kas es esmu, lai viņu tiesātu?»

Grāmatā viņš arī atzīst, ka 35 gadu ilgajā pastorālajā praksē pret gejiem un lesbietēm ir kļuvis iecietīgāks, mazāk kategorisks.

Iespējams, šāds viņa viedoklis nepatika konservatīvajai Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai.

Šonedēļ Kalniņš dalījās ar savu viedokli kanālā «Rīga TV24», kurā uzsvēra, ka mācītājs un kalpošana nav jautājums par gudrību un inteliģenci. Baznīcai esot savi pamatprincipi.

«Tā ir postmodernā laika zīme – es gribu, lai manu patiesību pieņem tādu, kāda tā ir. Ja to šādi nepieņem, nu tad es saku - nē, ok, mums nav nekādas diskusijas, es aizeju ar to savu patiesību un visi, kuriem mana patiesība patīk, nāk ar mani, bet tie, kam nepatīk, paliek,» raidījumā teica Kalniņš (skat. video).