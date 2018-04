«Latvijas Goda aplis» viesosies Vārkavas novadā

Festivāls «Latvijas Goda aplis» norisināsies novada centrā, Vecvārkavas ciemā, un tiks atklāts ar amatnieku ražojumu izstādi pulksten 16.00 Vārkavas muižas pils kultūras centra zālē, kur uzstāsies folkloras kopa «Sudobri». Izstādē būs apskatāmi kokamatnieka Jāņa Spuriņa, pinumu meistara Jura Gavara, Ilonas Betmanes-Herliņas un citu meistaru darbi, kā arī būs iespēja nogaršot kūpinājumus no z/s «Mikalova».

Pulksten 17.00 turpat sāksies Vārkavas novada jauniešu ansambļa koncerts. Tajā uzstāsies Gunita Lazdāne, Lāsma Bramane, Amanda Spūle, Mairis Ormanis un Andris Lazdāns. Koncertā tiks izpildītas Latvijā populāras dziesmas – «Spogulīt, spogulīt», «Tu un es», «Lec saulīte» un citas, kā arī tautasdziesmas.

Pulksten 18.00 Vārkavas vidusskolas aktu zālē tiks demonstrēta spēlfilma «Nameja gredzens», kas vēsta par notikumiem 13. gadsimtā, kad bagātās un varenās baltu pagānu zemes kļuva par iekārojamu mērķi Romai. Nodevīgi tiek noindēts valdnieks Viesturs un varas gredzens un tiesības valdīt tiek jaunajam Namejam. Vai viņš kļūs par leģendu? «Nameja gredzens» runā par vērtībām, ko svarīgi apzināties ikvienam. Tās veido mūsu nacionālo pašapziņu un izceļ unikālo brīvības kodu, ar ko varam lepoties. Filma nav vēsturiska rekonstrukcija, bet asu piedzīvojumu pilns kinovēstījums.

Pulksten 20.00 turpat notiks zvanu ansambļa «Primus» koncerts. «Primus» ir instrumentāls ansamblis, kurā muzicē jauni un profesionāli mūziķi. Viņiem nav svešs nedz klasiskās, nedz populārās un arī tautas mūzikas žanrs. Ansamblis jau sadarbojies ar tādiem Latvijā ievērojamiem mūziķiem un kolektīviem kā Sigvards Kļava un Latvijas Radio koris, Andris Veismanis un Rīgas kamerkoris «Ave Sol», Jānis Lūsēns, Sniedze Prauliņa un jauniešu koris «Mūza» u.c.

Pulksten 21.00 pie Vārkavas vidusskolas stadiona notiks svētku noslēguma gaismu uzvedums «Gaisma aust». Tā būs ekskluzīva iespēja gūt priekšstatu par 18. novembrī Rīgā paredzētā simtgades gaismu uzveduma «Saules mūžs» pirotehnikas dizainu.

Pasākumu rīko biedrība «Staro 100» sadarbībā ar Vārkavas novada pašvaldību. Plašāka informācija atrodama festivāla «Latvijas Goda aplis» mājaslapā godaaplis.lv. Nākamais pasākums notiks 14. aprīlī Engures novadā.

Festivāls «Latvijas Goda aplis» ir viens no Latvijas valsts simtgades projektiem, kas kopš pērnā gada novembra godina dažādus Latvijas novadus un to ievērojamās personības, katru nedēļu ciemojoties kādā no daudzajām skaistajām un stāstiem bagātajām valsts vietām un aicinot pievienoties ikvienu interesentu un pašmāju kultūras cienītāju. Festivāls turpināsies līdz pat šā gada novembrim, kulminējot gaismas festivālā «Staro Rīga». Attiecīgi arī «Latvijas Goda apļa» pieturvietās tiek ieskicētas gaismu festivāla vizualizācijas, radot vēl emocionāli pacilājošāku noskaņu. Festivālu «Latvijas Goda aplis» rīko biedrība «Staro 100» sadarbībā ar novadu pašvaldībām, kultūras centriem un namiem, nevalstiskām organizācijām, novadu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, Latvijas Republikas Kultūras ministriju un Latvijas valsts simtgades biroju.