Eirovīzijas suvenīri: flīze un dziedoša ģitāra

Kā jau ierasts, Eirovīzijas dziesmu konkurss nav iedomājams bez suvenīriem dalībniekiem un mediju pārstāvjiem. Valsts, kas rīko šo dziesmu konkursu, ar suvenīriem mēģina izcelt savu unikalitāti un iepazīstināt ar savas kultūras tradīcijām. Visi, kas jebkad ir bijuši ceļojumā uz Portugāli, Lisabonu, ir vismaz vienreiz nobildējuši kādu no zilajām flīzēm. Un tieši flīze arī ir viens no savdabīgākajiem šā gada Eirovīzijas suvenīriem.

Eirovīzijas suvenīri šogad spilgti raksturo pašu Portugāli un ir visai noderīgi arī ikdienā. Pirmkārt jau ērtā auduma soma, kurā ievietoti sveicieni no Lisabonas. Tieši šāda stila iepirkumu somas nēsā lielākā daļa vietējo. Kā norādīts arī oficiālajā Eirovīzijas aplikācijā, Portugālē augstu novērtē atkritumu šķirošanu un plastmasas maisiņi faktiski netiek lietoti. Latvijā mēs varam tikai paironizēt par rīdzinieku kartes lietderību, savukārt šeit lisaboniešu karte ir derīga gan bezmaksas transportam, gan vietējiem kultūras objektiem.

Tāpat suvenīru komplektā atrodama arī pašas pilsētas karte ar precīzu metro shēmu. Kas ir Portugāle bez fadu mūzikas un, ja to vēl savieno ar Eirovīziju, šis ir viens no savdabīgākajiem suvenīriem. Muzikāla elektro ierīce ģitāras formā, kas atskaņo šā gada Eirovīzijas dziesmas fadu ritmos. Esot Portugālē, nedrīkst nemīlēt fadu. Un mīlestību pret šo mūzikas žanru var radināt - dāvinot trīs vietējo mākslinieku albumus. Tajos, protams, dziesmas ir fadu ritmos. Bez Eirovīzijas Lisabonā ir vēl daudz interesantu lietu, ko redzēt klātienē. Par iespējām izbaudīt vietējo mākslu un kultūru var uzzināt no krāšņas brošūras, kas pievienota suvenīriem.

FOTO: Jānis Ogle

Tie, kas kaut reizi ir bijuši Lisabonā, noteikti ir manījuši šejienes krāšņās sienas flīzes. Un vienmēr ceļotāji, esot Lisabonā, savos sociālajos tīklos publicē vismaz vienu fotogrāfiju ar flīzi no Lisabonas. Tieši zilā flīze ar Eirovīzijas logo visspilgtāk raksturo šā gada Eirovīzijas norises vietu un ir arī visoriģinālākais suvenīrs Eirovīzijas dāvanu somiņā.

Atgādinām, ka Latvijas «Eirovīzijas» delegācija uz Lisabonu devās 1. maijā, šobrīd Lisabonā atrodas arī TVNET korespondents, kas ziņo par aktualitātēm. Lielais fināls, kurā ceram redzēt arī Latviju, notiks 12. maijā.