«Latvijas Goda aplis» aicina uz Raunas novadu

Rauna viduslaikos bija zināma kā Ronnenburga un šajā Vidzemes augstienes ziemeļu krāšņajā un vēstures auras piesātinātajā vietā jau par tradīciju kļuvusi Viduslaiku dienas atzīmēšana. Viduslaikos šī vieta bija viens no galvenajiem varas centriem Livonijā un Ronnenburgas pils bija viena no Rīgas arhibīskapa rezidencēm. Viduslaiku dienā Raunā no jauna tiek atdzīvināta 15. gadsimta aura un ikviens tiek aicināts iejusties šajā seno laiku atmosfērā.

19. maija rīts Raunā sāksies ar viduslaiku gadatirgu pilsdrupu torņa pakājē. Tirgošanās norisināsies no pulksten 09.00 līdz pulksten 16.00 un tās laikā viesus izklaidēs vietējā mūziķu kapella. Vienlaikus pilsdrupu teritorijā darbosies uzņēmēju «Māras istaba», piedāvājot iepazīties ar visu, kas tiek radīts un ražots Raunā, bet no pulksten 14.00 līdz pulksten 17.00 uzņēmēju atvērto durvju dienas ietvaros būs iespēja viesoties vairākos Raunas novada uzņēmumos un ražotnēs: no pulksten 09.00 līdz pulksten 19.00 ciemos gaidīs z/s «Kaliņi» (Raunas pagasta «Bērziņi 2»), no pulksten 09.00 līdz pulksten 17.00 – SIA «Raunas Lauktehnika» (Parka iela 4), no pulksten 10.00 līdz pulksten 18.00 – SIA «Latvijas Ķiploks» (Cēsu iela 4), no pulksten 10.00 līdz pulksten 17.00 – SIA «Latnature» (Cēsu iela 10), bet no pulksten 14.00 līdz pulksten 17.00 – SIA «Raunas Māls» (Raunas pagasta «Ķieģelceplis»), SIA «Fabrika Rauna» (Dīķa iela 8), SIA «Kooperatīvs» «Malduguns» alus darītava (Parka iela 2a) un z/s «Mežnoras» (Raunas pagasta «Mežnoras»). Pulksten 17.00 Raunas pagasta aktu zālē (Dīķa iela 6) norisināsies arī apaļā galda diskusija kopā ar Goda viesiem un Goda saimniekiem jeb Raunas novada uzņēmējiem. Tiks diskutēts par aktualitātēm un dažādām jomām novada uzņēmējdarbības attīstībā.

No pulksten 9.00 līdz pat pulksten 20.00 būs iespēja izzināt Raunu kultūrvēsturiskā ekskursijā ar uzdevumiem, kuru izpildīšanas laikā ar radošu pieeju varēs iepazīt vietējās kultūrvēstures pērles. Tikmēr no pulksten 10.00 līdz pulksten 14.00 senās pils teritorijā notiks Viduslaiku rekonstrukcijas pasākumi, piedāvājot aplūkot bruņinieku telti, sadzīvi un bruņas, ko varēs arī piemērīt. Notiks arī darbnīcas un aktivitātes bērniem. Nebūs garlaicīgi arī gardēžiem, jo no pulksten 12.00 līdz pulksten 14.00 torņa pakājē norisināsies pavāru meistarklase.

Savukārt no pulksten 10.00 līdz pulksten 14.00 pie Raunas vidusskolas dīķa būs iespēja pavizināties zirga pajūgā, bet no pulksten 14.00 līdz pulksten 16.00 pilsdrupu estrādē notiks bruņinieku turnīrs. Dienas laikā būs iespēja aplūkot arī izstādes – Raunas muzeja telpās (Rīgas iela 2), dabas galerijā Raunas centrā un Raunas viduslaiku pilsdrupu skatu tornī.

Pulksten 20.00 Raunas novadā sāksies Muzeju nakts pasākumi, kuru ievadā notiks «Raunas Motopeļu» piedāvātais mopēdu Goda aplis, kas notiks Raunas muzeja pagalma laukumā.

Pulksten 22.00 koncertu uz ūdens piedāvās Marts Kristians Kalniņš, uzstājoties uz peldošas platformas Raunas vidusskolas dīķī. Savukārt koncerta noslēgumā pulksten 23.00 notiks multimediāla performance «Pretī simtgadei» ar gaismu projekcijām. Ieteikums koncerta apmeklētājiem parūpēties par savu labklājību un paņemt līdzi ērtus sēžamos, lai pilnībā varētu nodoties multimediālās mākslas baudīšanai.

Visbeidzot pulksten 23.30 Muzeju nakts noslēgumā notiks fotoorientēšanās pasākums. Reģistrēties tam varēs no pulksten 20.00 līdz pulksten 22.00 pie Raunas vidusskolas (Skolas iela 1).

Pasākumu rīko biedrība «Staro 100» sadarbībā ar Raunas novada pašvaldību. Plašāka informācija atrodama festivāla «Latvijas Goda aplis» mājas lapā godaaplis.lv. Nākamais pasākums notiks 26. maijā Alsungas novadā.