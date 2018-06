Dziesmusvētku Lielo balvu kā labākais pūtēju orķestris saņem LU Pūtēju orķestris

Latvijas pūtēju orķestru konkursā sacentās 25 labākie pūtēju orķestri no visas valsts. Orķestru sniegumu vērtēja starptautiska žūrija, kuras sastāvā bija Guntis Kumačevs, Andris Vecumnieks, Timo Kotilainens no Somijas, Daiņus Pavilonis no Lietuvas un Andreja Šolara no Slovēnijas. Kolektīvi sacentās trīs grūtības pakāpēs - piektajā, ceturtajā un trešajā.

Žūrijas priekšsēdētājs Vecumnieks pēc apbalvošanas teica, ka vislielākais prieks viņam ir nevis par augstākās grūtības jeb piektās grupas kolektīviem, bet tieši par trešās grupas kolektīviem, kuri esot «uz pareizā ceļa».

Vecumnieks norādīja, ka ikviens orķestris, kurš jebkurā Latvijas novadā eksistē, ir kā kultūras zīme un latviešu identitātes izpausme. «Jo vairāk orķestru, jo vairāk mēs varam būt lepni, ka mēs esam ne tikai dziedoša un dejojoša, bet arī spēlējoša tauta,» sacīja Vecumnieks.

Vasiļjeva informēja, ka piektajā grupā par uzvarētāju tika atzīts Latvijas Zemessardzes orķestris, kuru diriģē Andis Karelis, un Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris ar diriģentiem Jāni Reteno un Andi Kareli.

Ceturtajā grupā pirmo vietu ieguva Balvu kultūras un atpūtas centra pūtēju orķestris «Balvi» ar diriģentu Egonu Salmani un Madonas pūtēju orķestris, kuru diriģē Andrejs Cepītis.

Savukārt trešajā grupā par labākajiem tika atzīti Gulbenes mūzikas skolas pūtēju orķestris ar diriģentu Donatu Veikšānu, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris, kuru diriģē Aivars Radziņš, kā arī Rūjienas kultūras nama pūtēju orķestris «Tālavas taurētājs» ar diriģentu Gvido Brenčevu.

Pūtēju orķestru sniegumu XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos varēs dzirdēt pūtēju orķestru latviešu mūzikas koncertā 3. jūlijā, koncertos Rīgas dievnamos 4. jūlijā un pūtēju orķestru Dižkoncertā 6.jūlijā.

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki, kas šoreiz notiek Latvijas valsts simtgades zīmē, Rīgu pieskandinās no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam.