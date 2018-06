Deju kolektīvu konkursā uzvar ansamblis «Daiļrade»

Pēc viņas stāstītā, deju kolektīvu konkursā par Dziesmu un deju svētku divām Lielajām balvām sacentās 18 kolektīvi A un D grupā.

Deju kolektīvu finālu vērtēja Lietuvas Nacionālās operas un baleta baletmeistare un mākslinieciskā vadītāja Jūrate Sodīte-Bradauskiene, Igora Moisejeva Valsts akadēmiskā tautas deju ansambļa mākslinieciskā vadītāja Jeļena Ščerbakova no Krievijas, Borisa Grinčenko Kijevas Universitātes tautas un skatuviskās dejas pasniedzējs Oļegs Kopijevskis no Ukrainas, Tartu Universitātes, Vīlandes Kultūras akadēmijas lektors, horeogrāfs, baletmeistars Pauls Bobkovs, Oulu Universitātes Lietišķo zinātņu deju nodaļas fakultātes vecākais lektors Petri Kaupinens no Somijas, kā arī Latvijas Kultūras akadēmijas profesore Gunta Bāliņa un horeogrāfe Rita Spalva.

Vidējās paaudzes deju kolektīvu vidū jeb D grupā pirmo vietu ieguva Latvijas Universitātes (LU) vidējās paaudzes deju kolektīvs «Dancis», kura vadītājs ir Rolands Juraševksis, un Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības koncertorganizācijas «Ave Sol» Tautas deju ansamblis «Teiksma», kuru vada Jānis Ērglis.

Vienlaikus jauniešu deju kolektīvu grupā jeb A grupā pirmo vietu ieguva LU Tautas deju ansamblis «Dancis», kuru vada Juraševksis, un Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības koncertorganizācijas «Ave Sol» Tautas deju ansamblis «Teiksma», kuru arī vada Ērglis.

Dziesmusvētku laikā notiks divi skatuviskai tautas dejai veltīti pasākumi - koncerts «Vēl simts gadu dejai» 2. jūlijā «Arēna Rīga» un deju lieluzvedums «Māras zeme» Daugavas stadionā 6. jūlijā un 7. jūlijā ar ģenerālmēģinājumu 5. jūlijā.