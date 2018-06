«Latvijas Goda aplis» aicina uz Limbažu un Carnikavas novadu

9. jūnijā Limbažos Lielezera krastmalā no pulksten 15.00 norisināsies mākslinieces Kristīnes Nuķes Panteļejevas radošās darbnīcas, bet pulksten 19.00 turpat notiks viņas personālizstādes «Saules ceļš» atklāšana, kurā muzicēs tautas mūzikas ansamblis «Kokle» un koklētāju ansamblis «Kamenīte». Māksliniece, iezīmējot Latvijas simtgadi, pētījusi latvju saktas izgatavošanas metodes un nozīmi senatnē. Šī tradīcija mūsu tautā kopta gadsimtiem ilgi. Kristīne Nuķe Panteļejeva, svinot simtgadi, cienot seno rotu nozīmi un latvisko kultūras mantojumu, katram Latvijas gadam ir izveidojusi īpašu saktu. Apmeklētājiem būs iespēja ne tikai apskatīties izstādi, bet arī kopā ar mākslinieci veidot katram pašam savu saktu.

Pulksten 22.00 notiks jau otrā Danču nakts Limbažu Lielezera krastā. Tā būs dāvana Latvijas simtgadei, kā arī Dziesmu un Deju svētkiem. Ar tautas deju, mūziku un dainām tiks darināts latvju rakstiem izrakstīts Goda krekls. Tajā tiks ieaustas mūsu tautas vērtības un gadu simtiem veidojies spēks. Latvju zīmes ir simboli, kuros iekodēta mūsu tautas gudrība. Zīmes dara mūs stiprus, aizsargā, dod spēku un svētību. Koncertā iekļautas četru novadu etnogrāfiskās dejas, vecmeistaru darbi, kā arī speciāli šim notikumam radītas jaunas horeogrāfijas. Pasākumā piedalīsies simts deju kolektīvi no dažādiem Latvijas novadiem un, protams, visi Limbažu novada deju kolektīvi. «Danču nakts» īpašā daudzlīmeņu deju grīda ļaus pārskatāmi redzēt dejā veidotās zīmes. Koncerta noslēgumā būs baudāms festivāla «Latvijas Goda aplis» īpašais sveiciens dejotājiem un Limbažu novadam simtgades gaismas uzveduma noskaņās.

Vēl pirms koncerta norisināsies Vidzemes novada amatnieku darinājumu tirgus, bet pēc koncerta – balle ar dejām līdz rīta gaismai. Biļetes uz koncertu un zaļumballi iepriekšpārdošanā iespējams iegādāties «Biļešu servisa» kasēs visā Latvijā.

Savukārt dienu vēlāk Carnikavā «Latvijas Goda aplis» iesāksies ar izstādes «Mūsdienu mitoloģija» atklāšanu pulksten 18.00 Carnikavas tautas namā «Ozolaine». Izstāde ievedīs rituālā noskaņā un spēka simbolos akcentēs dabas viedumu. Tajā būs aplūkojami Latvijas Mākslas akadēmijas studentu darbi – topošo gleznotāju, keramikas, tekstilmākslas, tēlniecības un modes mākslinieku radošais redzējums. Izstādes kuratore ir novadniece – māksliniece Kristīne Kutepova.

No pulksten 20.00 ikviens aicināts uz Carnikavas novadnieku dižkoncertu «Mēs simtgadei», kas norisināsies Gaujmalā pie Atpūtas ielas 20. Piedalīsies vietējie amatiermākslas kolektīvi, ieskandinot Dziesmu un Deju svētkus, kā arī novadā dzīvojoši mūziķi – vijolnieks Raimonds Ozols, operas mākslinieki Raimonds Bramanis, Dana Bramane un Nauris Puntulis, dziedātāja Zane Gudrā, dziedātājs Uģis Roze, ģitārists Aivars Gudrais, saksofonists Aigars Raumanis, džeza pianiste Marika Šaripo, dziedātāja Patrisha, popgrupa «Nando», blūza un rockabilly grupa «Summer Knight Band», kā arī instrumentālā grupa – Modris Laizāns (basģitāra), Juris Kristons (taustiņinstrumenti) un Ivars Kalniņš (sitaminstrumenti).

Goda viesa statusā būs komponists Mārtiņš Brauns.

Dižkoncertu ievadīs Carnikavas novada iedzīvotāju kopīgi īstenotās video zibakcijas «Piejūras sapņi» pirmizrāde, kurā būs apskatāmi no putna lidojuma iemūžināti iedzīvotāju sveicieni Latvijai simtgadē.

Koncerta izskaņā, saulei rietot, virs Gaujas iedegsies mākslinieka Kārļa Īles un Kristapa Krolla veidota uguns skulptūra «Gaujas zieds» kā simbols četru pamatelementu mūžīgai mijiedarbībai. Koncerts notiks brīvā dabā – pļavā Gaujas upes krastā, tāpēc apmeklētāji aicināti ierasties ar savām sedziņām vai saliekamajiem krēsliem.

Festivālu «Latvijas Goda aplis» rīko biedrība «Staro 100». Šīs nedēļas pasākumi tapuši sadarbībā ar Limbažu un Carnikavas novadu pašvaldībām. Plašāka informācija atrodama festivāla «Latvijas Goda aplis» mājas lapā godaaplis.lv. Nākamais pasākums notiks 16. jūnijā Amatas novadā.

Festivāls «Latvijas Goda aplis» ir viens no Latvijas valsts simtgades projektiem, kas kopš pērnā gada novembra godina dažādus Latvijas novadus un to ievērojamās personības, katru nedēļu ciemojoties kādā no daudzajām skaistajām un stāstiem bagātajām valsts vietām un aicinot pievienoties ikvienu interesentu un pašmāju kultūras cienītāju. Festivāls turpināsies līdz pat šā gada novembrim, kulminējot gaismas festivālā «Staro Rīga». Attiecīgi arī «Latvijas Goda apļa» pieturvietās tiek ieskicētas gaismu festivāla vizualizācijas, radot vēl emocionāli pacilājošāku noskaņu. Festivālu «Latvijas Goda aplis» rīko biedrība «Staro 100» sadarbībā ar novadu pašvaldībām, kultūras centriem un namiem, nevalstiskām organizācijām, novadu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, Latvijas Republikas Kultūras ministriju un Latvijas valsts simtgades biroju.