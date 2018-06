Jelgavā gatavojas Smilšu skulptūru festivālam

Skulptūru veidošanas process turpināsies līdz 8. jūnijam, kam var sekot līdzi arī tiešraidē festivāla mājaslapā – festivali.jelgava.lv.

15 profesionāli mākslinieki no 7 valstīm - Latvijas, Lietuvas Beļģijas, Ukrainas, Ungārijas, Čehijas un Krievijas – caur saviem darbiem ļaus uz dzīvnieku pasauli paraudzīties no dažādiem skatupunktiem. Turklāt unikālo smilšu skulptūru veidošanā tēlnieki izmanto vairāk nekā 1000 tonnas smilšu.

Māklsiniece no Beļģijas, Irina Sokolova, atklāj, ka skulptūru veidošanas process notiek raiti: «Es ne tikai jūtu pilsētas un kolēģu - tēlniku - atbalstu, bet arī smiltis ir mīkstas kā sviests. Ir prieks šeit strādāt.»

Savukārt Donatas Mockus (Lietuva), kas Jelgavas skulptūru festivālā piedalās jau vairākkārt, uzsver, ka Jelgava viņam ir kā otrās mājas. «Šeit, Jelgavā, notiek konkursi, kuros veido skulptūras no metāla, koka, smiltīm, ledus - tas nevar nepatikt un ir jāizmanto. Tas māksliniekam ir kā magnēts, kas pievelk. Atceros, kā Mākslas akadēmijā priecājos, ja varēju veidot kaut ko lielāku par vāzes izmēru, bet te ir pavisam citi apmēri, un tas tēlniekiem ir ļoti vērtīgi,» stāsta D. Mockus.

FOTO: Edgars Griestiņš

Mākslinieki šī gada festivāla tēmu, «dzīvnieku pasauli», interpretē dažādi, tomēr katrs darbs atspoguļos autora uzskatus un redzējumu par to, kāda ir dzīvnieku pasaule. Daži savvaļu saredz harmonijā ar cilvēkiem, darbos veicinot cilvēku un dzīvnieku draudzību un visa dzīvā aizstāvību. Citi attēlo dabas skarbumu un patiesumu, skulptūrās iekļaujot mirkļus no reālās savvaļas dzīves. Savukārt daži no māksliniekiem šim darbam pieiet ar humoru un filosofiju attēlojot evolūcijas procesu, kurā pērtiķi turpina mēģināt notvert cilvēku.

Tēlnieks, Andrejs Kokorins, kas uz festivālu atbraucis no Krievijas, kūtri atzīst, ka savu skulptūru redzējis sapnī: «Es to vienkārši nosapņoju. Mājās būdams ilgi un mokoši domāju par to, ko vēlos veidot, līdz kādā rītā pamodos un biju pilnīgi pārliecināts, ka man jāveido «Aristokrāta brokastis.» Tajā galveno lomu ieņem augstdzimusi cūka, kas nespēj noslēpt savu patieso dabu.»

Mākslinieki turpinās darbu pie skulptūru izveides līdz 8. jūnija pulksten 16, kad tās tiks nodotas žūrijas vērtējumam. Savukārt festivāla konkursa laureātu apbalvošana notiks pulksten 19 pie Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa.

Pasākuma teritorija apmeklētājiem 9. jūnijā būs atvērta no pulksten 10 līdz 24 un 11. jūnijā – no pulksten 10 līdz 23. Sestdien, 9. jūnijā, par muzikālo priekšnesumu rūpēsies pašmāju ilggadējie un iemīļotie mūziķi Iļģi un Aija Andrejeva, grupa «bet bet», kā arī N. Jakušonoks un L. Tipa orķestris. Svētdien, 10. jūnijā, apmeklētājus izklaidēs grupas «Jonis» (Lietuva), «Sudden lights» un «Jumprava».

Gan sestdienas, gan svētdienas pirmā dienas puse tiks veltīta jaunākajiem pasākuma apmeklētājiem - būs iespēja apmeklēt izrādes visai ģimenei un doties rotaļās. Tāpat arī darbosies smilšu aplikāciju radošā darbnīca.

Apmeklētāju ērtībām 9. un 10. jūnijā tiks organizēts papildu bezmaksas auto stāvlaukums – pļavā pretī Jelgavas pilij. Savukārt tūrisma autobusi aicināti izmantot stāvlaukumu aiz Jelgavas pils. Organizatori atgādina, ka pasākuma teritorijā ar dzīvniekiem neielaiž.