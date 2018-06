Valdība lemj mainīt Valsts kultūrkapitāla fonda finansēšanas modeli

Izraudzītais fonda finansēšanas modelis paredz, ka no 2022. gada VKKF finansējums no valsts budžeta kļūs proporcionāls attiecīgā gada plānotajiem nodokļu ieņēmumiem no alkohola akcīzes nodokļa (3%), tabakas akcīzes nodokļa (2%), izložu nodokļa (1.37%) un azartspēļu nodokļa (2.21%) apmērā no valsts budžeta daļas. Izmaiņām paredzēts pārejas periods - 2019., 2020. un 2021. gads, kad VKKF finansējums tiek noteikts pašreizējā kārtībā, atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.