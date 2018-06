Jēkabpils pilsētas svētki 2018

Pēcpusdienā visi pulcēsimies uz «RADI Jēkabpilī» svētku gājienu, kuram Vecpilsētas laukumā sekos vakara koncerts, sadziedāšanās, sadancošanās, akcijas «Mans labais kaimiņš» nominantu sveikšana, Jēkabpils gada cilvēka godināšana un lielais vakara koncerts. Šogad sadziedāsimies kopā ar grupu «Labvēlīgais tips», muzikālas interpretācijas dzirdēsim no instrumentālās grupas «Dagamba», savukārt svētku noskaņojumu mums sagādās grupa «Musiqq», pēc kuru koncerta Daugavas ūdeņos atmirdzēs pilsētas svētku uguņošana. Pēc tam, protams, svinības nebūs galā. Aicinām izdejoties Vecpilsētas laukumā lielajā svētku ballē grupas «Eels Of The Sixties» un DJ Will Roland pavadījumā līdz pat rīta gaismai. Kā arī visas nakts garumā laukumā pie Justīciju nama darbosies kluba «Stacija» skatuve, uz kuras kāps DJ [Ex] da Bass, Riganights, Aiviso un Gusts.