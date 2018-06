Jūrkalnes Ugunspļavā svinēs vasaras saulgriežus

Kopš 2010. gada Jūrkalne ir galvenā vasaras saulgriežu svinību vieta Ventspils novadā. To apmeklē ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī viesi no tālienes. Šoreiz vasaras saulgrieži Jūrkalnē būs arī folkloras festivāla «Baltica 2018» viens no noslēguma pasākumiem, tādēļ pagastā gavilēs 34 folkloras kopu dziedātāji, atklājot tēmu «Jāņi. Ziedēšana».