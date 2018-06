Sarkandaugavas īsā pērle - Alekša iela

Par Sarkandaugavu mēdz runāt dažādi – daži to uzskata par bīstamu un naktīs vairās tuvoties tumšākajām rajona ielām, bet citi paplukušo un senatnīgo Sarkandaugavas raksturu uzskata pat par eksotisku. Viena no Sarkandaugavas īsākajām, bet noteikti šarmantajām ielām ir Alekša iela, kuru ieskauj dažādu laikmetu nami – te ir sastopami gan miniatūri namiņi no pirmskara laikiem, gan arī lielākas padomju laiku būves, bet pašu ielu noslēdz sīks parka pleķītis, saukts par Alekša svēru.