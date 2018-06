Pirmā «viensēta» atrodas liela krūmu pudura vidū. Ieejas taciņu ir neiespējami pamanīt pat no dažu metru attāluma, tāpēc daudziem varētu būt pārsteigums, ka dziļāk krūmos atrodas kaut kas vairāk par vēl dažiem krūmiem. Tātad, daži soļi pa taciņu un skatam atklājas mazs no dēļiem sanaglots namiņš, ko no vienas puses ieskauj kaut kas līdzīgs žogam, bet no otras puses purvains krūmu un zāles pleķis. Tā kā sasaukt sākumā nevienu neizdodas, ejam iekšā pagalmā pāri purvam, jo žogā vārtu aprises neizdodas ieraudzīt. Pagalmā kaudzes ar dažādām grabažām, lupatām, pudelēm, ēdienu atliekām, stikla lauskām, drātīm un citiem krāmiem. Pie mājiņas durvīm stāv ledusskapis un blakus tam – laiciņu atpakaļ mazgāti trauki. Pretējā pusē saulītē guļ pelēks kaķu murskulis, bet tālāk – kaut kas līdzīgs teltij vai aizslietnim, kas izveidots no segām, aizkariem un dēļu galiem.