Saprotams, ka šā iemesla dēļ mēs esam palielinājuši laukumu un izveidojuši vēl papildu laukumus dejošanai, jo, ja iepriekš bija nedaudz virs 100, tad tagad ir 144 dejošanas laukumi, kuros var veidot lielos rakstus. Protams, ar to kopības sajūtu, kas parasti ir finālā, varēs just, ka ir krietni vairāk dalībnieku un kuplāks skaits, bet citādi dalībniekiem to izjust nevajadzētu.