Gājiena vieta ir katra dalībnieka brīva izvēle – ceļš apkārt Latvijai iet ne tikai tālā Latvijas pierobežā, bet arī Rīgas apkaimē, Jūrmalā, Carnikavā un citviet. Katrā no 43 pierobežas novadu pašvaldībām atradīsies vismaz viens «Izgaismo Latviju» ugunskurs, taču daudzos novados ugunskuri tiks kurti vairākās vietās – pie kultūras un saieta namiem, estrādēs, jūras krastā un citviet. Piemēram, Dundagas novadā ugunskuri tiks iedegti visos Līvu krastu ciemos no Ovīšiem līdz pat Ģipkai. Skaistkalnē tiks iedegti 17 ugunskuri, robežas tuvumā veidojot ugunskuru ceļu. Rīgā viens no ugunskuriem atradīsies Vecāķu pludmalē, kur rūpes par to uzņēmušies 1.Rīgas brigādes zemessargi, vēl viens tiks kurts Alojas kvartālā pie alus darbnīcas «Labietis». Informāciju par pašvaldību organizēto ugunskuru vietām un plānotajiem pasākumiem sniedz pašas pašvaldības, kā arī informācija apkopotā veidā pieejama vietnē www.izgaismolatviju.lv