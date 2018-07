«Playground» festivāls šovasar jūlija vidū

Tradicionāli viens no centrālajiem šoviem festivālā būs MTB Freestyle Jam. Šo pasākumu rīko Latvijas kalnu riteņu downhill entuziasti. Tiek aicināti ārzemju profesionāli riteņbraucēji, kuri uz festivālu ierodas no dažādām pasaules malām – Francijas, Argentīnas, Čehijas, Krievijas, Austrālijas u.c. Viens no spilgtākajiem braucējiem ir Adriens Lorons – profesionāls riteņbraucējs, vairāku sacensību uzvarētājs un internacionālu velotrašu pārstāvis.