Viesturdārzs – Dziesmu svētku parks ar idillisku raksturu

Tālāk kļūst nedaudz trokšņaināk, jo parka stūrī pie dīķa ir, šķiet, tāds kā centrs, kur atrodas oficiāla vai neoficiāla pīļu barotava, solu rindas, netālu ir bērnu spēļu laukums, bet turpat pie parka izejas – lielveikals. Pavisam nesen, pateicoties tam, ka pīles patiešām ir ļoti iemīļojušas šā parka dīķi, tam blakus uzradās spilgts mākslas darbs – vairākas lielas metāla pīles. Protams, tā jau nav māksla, ja tajā nav kaut kas abstrakts, tāpēc, ja skatās no vienas puses – patiesi pīle, bet, ja no otras puses, tad kaut kāda ola. Varbūt nevis ola, bet vienkārši bumbiņa. Ja ne bumbiņa, tad kartupelis. Lai nu kā – interesants mākslas darbs un, kas pats svarīgākais, to pamatīgi aptaisījušas tās pašas pīles, kurām par godu uzstādīts šis darbs.