Mūsdienu mākslas festivāls «Liepājas mākslas forums» kļuvis par «Lielā dzintara» tradīciju un šogad notiks ceturto reizi. No 28. līdz 30. septembrim Liepājas koncertzāle piedāvās kopumā 10 dažādu žanru notikumus ar pasaules elpu –– no mūzikas un dejas līdz kino, teātrim un vizuālajai mākslai. Mūsdienu mākslas aktualitātes Eiropā un pasaulē festivālā atspoguļos spilgti mākslinieki no Latvijas un savu žanru līderi no ārvalstīm.