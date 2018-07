Oficiāli festivāls tiks atklāts pulksten 12 Dundagas pils parka estrādē, kur līdz pat pulksten 16.30 notiks dienas koncerts. Tajā piedalīsies «Zaļā galma kapella», Dundagas Kultūras pils deju kolektīva «Dun-dang» jauniešu un senioru grupas, koklētāju ansambļi no Dundagas Mākslas un mūzikas skolas, Babītes mūzikas skolas un Kolkas tautas nama, Dundagas Kultūras pils vokālais ansamblis «Sendienas», Kolkas lībiešu ansamblis «Laula», kā arī Liepājas cirks un kolektīvi no Dundagas sadraudzības pilsētām Čehijā – tautas deju grupa «Šastaček» no Nimburkas un tautas mūzikas grupa «Jaro» no Ūsti pie Orlices. Koncertu vadīs Dundagas pils direktore Baiba Dūda.