Atklās pirmo «kim?» 2017. gada izstāžu ciklu

3. februārī plkst.19 «kim?» (Sporta iela 2 (Sporta un Vesetas ielas stūris)) Laikmetīgās mākslas centrā tiks atklāts jaunais izstāžu cikls, informē Elīna Sproģe, preses un komunikācijas koordinatore.

Indriķa Ģelža, Adam Cruces un Louisa Gagliardi solo skates, kas apvienotas zem nosaukuma Taste Like Headaches, būs skatāmas trijās no «kim?» izstāžu zālēm. Dialogs starp šiem māksliniekiem veidosies, tām savstarpēji «magnetizējoties», pārklājoties un veidojot pakāpenisku pāreju no digitāli figurālas glezniecības līdz abstrakcijai. Izstādes ietvaros, Gagliardi darbi pievērsīsies ikdienas atpūtas ainām, atsaucoties gan uz vēsturiski, gan mūsdienās portretēto; Cruces ieinteresēti novēros tādus aspektus kā sadzīves ekonomika, informācijas burbuļi un mākslas vēstures tendences; savukārt Ģelža abstrahētie metāla karkasi - bezgalvaini tēli, reflektēs par prāta neatkarīgu struktūru vai realitāti - kādu ieprogrammētu darbību, kas rezultējās mehāniskā vai ikdienišķā ainā.

Otra izstāde ar nosaukumu «Mūļi» ir izstādes Moles teleportācija, kura veidota kā kopdarbs Berlīnes Fotogrāfijas muzejam 2016.gada nogalē sērijas Seen By ietvaros, kā sadarbība starp Berlīnes Mākslas universitāti un Berlīnes Valsts muzeju Mākslas bibliotēku. ‘Moles’ kļūst par ‘mūļiem’, tradicionālajiem nastu nesējiem, kuri veidoti no diviem gēnu komplektiem - zirga un ēzeļa. Izstādes «Mūļi» dalībnieki ir Lydia AD, Carl Berzow, Mania Godarzani-Bakhtiari, Isabel Gatzke, Max Göran, Annika Högner, Egija Inzule, Elias Johansson, Ekaterina Reinbold, Caio Soares, Michel Wagenschütz.

Reklāma

«kim?» aicina apmeklēt arī izstāžu cikla pavadošo pasākumu programmu - sarunas ar māksliniekiem, bērnu dienas, senioru pēcpusdienas, performances u.c.

-->



































































Aizvērt Kim? jaunās izstāžu zāles atklāšanas svinības Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







Saistītie raksti