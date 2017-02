Dažādi erotiski mākslas darbi pārdoti par 6 miljoniem

Izsole «Erotika: kaisle un vēlme» (Erotica: Passion and Desire) notika pēc sešu dienu ilgas izstādes, kurā bija apskatāmi vairāk nekā 100 darbu.

Par vislielāko cenu – vairāk nekā 1,8 miljoniem mārciņu (2,1 miljonu eiro) – tika pārdots franču tēlnieka Žaka Luazela veidots sievietes pliknis marmorā «La Grande Nevrose». Šis darbs, kas bija saglabāts Luazela ģimenē kopš viņa nāves 1925.gadā, sākotnēji bija novērtēts ar mazāk nekā 180 000 mārciņu (211 500 eiro).

Šis ir cenas rekords izsolēs pārdotiem Luazela darbiem, informēja izsoļu nams «Sotheby’s».

Franču aktrises un mākslinieces Sāras Bernāras marmora mākslas darbs «Orphelia» tika pārdots par nepilniem 310 000 mārciņu (364 000 eiro), kas ir cenas rekords viņas darbiem izsolēs.

Apmēram ceturto daļu izsolē piedāvāto mākslas darbu neizdevās pārdot. Starp tiem bija apgleznots kafijas galdiņš ar kājām vīriešu dzimumlocekļu formā.

