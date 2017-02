Jūrmalā atklāta Lauras Feldbergas izstāde «Cilvēki-Aainavas»

18. februārī Jūrmalā, Mākslinieku namā, Muižas ielas 6 notika mākslinieces Lauras Feldbergas izstādes «Cilvēki-Aainavas» atklāšana un tikšanās ar mākslinieci. Laura Feldberga 2016. gada nogalē ieguva 2. vietu gadskārtējā konkursa izstādē «Jā/Neatkarība-2016»un tādējādi nodrošināja sev iespēju veidot savu personālizstādi Mākslinieku namā Jūrmalā.

Atklāšanā māksliniece klātesošajiem stāstīja par saviem, tieši Jūrmalas mākslinieku namam, veidotajiem darbiem «Cilvēki-ainavas» un «Garāmgājēji».

«Es domāju par draugiem, par tuvajiem, par kādreiz uz īsu brīdi satiktajiem cilvēkiem kā par milzīgām, nekad līdz galam neizpētāmām ainavām. Kā par zemēm ar kalniem un upēm, ar klajumiem un pilsētām. Es skatos, un no skatīšanās rodas formas un kompozīcijas. Viena versija ir redzama izstādē «Cilvēki–ainavas». Darbi veidoti tieši Jūrmalas Mākslinieku nama izstāžu zālei. Ekspozīciju papildina fotogrāfijas no performancēm, kurās piedalījušies mani draugi un domubiedri, atdzīvinot darbus ar kustību, tēlu klātbūtni. Tēlaini tas ir stāsts par cilvēka saikni ar dzīves vietu, ar ainavu. Cilvēks kļūst par ainavas sastāvdaļu. Viss apkārt redzamais, tās ainavas, kas dienu pēc dienas veido dzīves fonu, kļūst par daļu no paša cilvēka. Neredzamām saitēm mēs visi esam piesaistīti mūsu dzīves nozīmīgajām ainavām,» tā Laura Feldberga.

Māksliniece arī kūku bija noformējusi izstādes stilā un tā tika nodēvēta par «Kūdras kūku».

Foto: Publicitātes

Laura Feldberga savos darbos tiecas atklāt neredzamo, bet jūtamo pasauli, kuru veido emocijas, sapņi, ilūzijas, iztēles ainas – to, kas nav reāli taustāms, bet ir nojaušams aiz redzamā. Pavedieni, kas saista cilvēku ar vidi, ainavu, ar citiem cilvēkiem; situācijas un atklāsmes, kas ietekmē un maina dzīves ceļu; mirkļi, kuros ar cilvēku notiek dzīve. Tēlus Laura veido ģeometriski vienkāršus, kā logotipus vai shematiskus atveidojumus tam, kas ir sarežģīt un mainīgs. Viņa tiecas novest līdz vienai vienkāršai formai vai zīmei to, kas ir sajūtu un iespaidu sakopojums.

Viņas mākslas darbi notiek telpā, situācijā, ainavā. Telpiskie objekti ir mākslinieces veids, kā viņa zīmē. Vairums viņas projekti ir vietas, telpas, apstākļus un emocionālās atmosfēras, kurā tie radīti, tieši noteikti un iedvesmoti.

Jau vairākus gadus Laura nodarbojas ar buto deju Starpdisciplināro mākslu grupā «Ideagnosis», un kustību pieredze ir veicinājusi viņas pievēršanos performancei. Kustību izrāžu iespaidā māksliniece veido instalācijas, kuros izmantoti apģērbi. Nereti šie objekti patiešām piedalās performancēs, un tiek iedzīvināti kustību izrādēs. Tomēr tie ir arī neatkarīgi mākslas darbi, kas paši veido tēlus un kompozīcijas.

Laura Feldberga dzimusi 1975. gadā. Beigusi Jāņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu (1994) un Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļu (2000). Strādā dažādās grafikas tehnikās, glezno, veido instalācijas un land art objektus, performances, darbojas iespieddarbu dizaina jomā. Kopš 1995. gada piedalās izstādēs, radošajās darbnīcās, simpozijos; darbi eksponēti Dānijā, Igaunijā, Lietuvā, Batkrievijā, Somijā, Japānā, Zviedrijā, Čehijā, Nīderlandē, ASV, Beļģijā, Islandē, Turcijā, Krievijā. Latvijas Mākslinieku savienības biedre (2004).

Izstāde būs apskatāma līdz 2017. gada 15. martam.