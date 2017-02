29 gadu vecumā no dzīves šķīries talantīgais fotogrāfs Rens Hangs

Strauju starptautisku ievērību guvušais Rens Hangs cieta no depresijas. Tiek ziņots, ka viņš Berlīnē izdarījis pašnāvību.

LASI CITUR: renhang.org

Viņa darbu centrā ķīniešu jaunieši dažādās sirreālās vidēs.

@acolorblue

Thank you Ren Hang for your incredibly raw and honest work. Rest in peace, you will be forever be appreciated. pic.twitter.com/yrUWfF3wV7— ACOLORBLUE (@acolorblue) February 24, 2017