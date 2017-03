LMA notiks izstāde «Zīmējumi steigā»

«Zīmējumi steigā». Foto: publicitātes

No 16. marta līdz 8. aprīlim Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) 1. stāva izstāžu zālē būs skatāma E. Geperta Mākslas un Dizaina akadēmijas (E.Geppert Academy of Art and Design, Wroclaw) studentu šķietami sasteigto zīmējumu darbu izstāde «Zīmējumi steigā», kurā tiks attēlots mūsdienās aktuālais laika ritums, ikdienas steiga un nepastāvīguma fenomenus. Izstādes atklāšana 15. martā plkst. 18, informē Linda Indriksone, Latvijas Mākslas akadēmijas komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste.