RIXC mediju telpa atklāj piekto sezonu

Foto: Ekrānuzņēmums

Trešdien, 3. maijā, plkst. 19 ar audiovizuālām performancēm piekto sezonu uzsāks RIXC Mediju telpa (11. novembra krastmalā 35 (ieeja no Minsterejas ielas)). Programmu atklās mākslinieku apvienības F5 (Famous Five) 90. gadu video «Time to Jack», kas tiks rādīts pirmo reizi pēc vairāku gadu pārtraukuma. Ieeja pasākumā bez maksas.