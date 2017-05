«kim?» laikmetīgās mākslas centram 8 gadi! Tiek izziņota programma

«kim?» laikmetīgās mākslas centram astoņi gadi! Kopš tā atvēršanas 2009. gadā «kim?» laikmetīgās mākslas centrs noorganizējis vairāk nekā 160 izstādes Latvijā un ārvalstīs un uzņēmis pusmiljonu apmeklētāju! Lai atzīmētu līdzšinējos sasniegumus un iezīmētu nākotnes plānus, centrs aicina visus uz dzimšanas dienas svinībām 20. maijā ar četru jaunu izstāžu atklāšanu un grandiozu brīvdabas koncertprogrammu.

Saistītie raksti Atklās pirmo «kim?» 2017. gada izstāžu ciklu 2017. g. 24. janvāris

Izstāžu programma

Dejojoši atspulgi, sirreālas ainavas un Anna Kareņina

Reklāma

LASI CITUR: kim.lv

Vasaras izstāžu cikls tiek veidots kim? 8. dzimšanas dienas svinību noskaņās un piedāvās četras unikālas izstādes. Mākslinieču Darjas un Agatas Meļņikovu topošās kopizstādes «Spoguļotāji» ideja balstās uz raporta jēdzienu, kā piemēru apspēlējot abu māsu savstarpējo saprašanos un līdzpārdzīvošanu – emocionālā stāvokļa izjušanu, atrodoties vienai otras «pusē».

«Spoguļotāji». Foto: publicitātes

Ukraiņu mākslinieku dueta - Taņa Šheglova un Romans Novens, «Synchrodogs» izstāde, kas top sadarbībā ar Rīgas Fotomēnesis 2017, piedāvās apmeklētājiem iepazīties ar ekscentriskās apvienības fotogrāfiju sēriju «Back to Nature». Pievilcīgie attēli, kuros visbiežāk redzama pati Taņa dažādās savdabīgās pozās un tērpos gleznainās ainavās, nepakļaujas racionālam skaidrojumam. Viņu etīdes balansē starp reālo un iedomāto, ievedot skatītāju neapzinātajā, dzīvnieciskajā, sapņainajā.

«Synchrodogs». Foto: publicitātes

Šveiciešu mākslinieks Tobiass Kaspars savai pirmajai personālizstādei Rīgā izvēlējies Ļeva Tolstoja darbu «Anna Kareņina» un Kareņinas tēlu par sākumpunktu savai pirmajai personālizstādei Rīgā. Atšķirībā no operas iestudējuma un lielākās daļas romāna ekranizējumu Tobiass Kaspars neuzsver mīlas trīsstūri Kareņina–Vronskis–Kareņins, drīzāk sižeta blakuslīnijas un elementus, kas ļauj paraudzīties uz Kareņinu viņas laika un «mūsdienu problēmu» kontekstā, domājot par sabiedrības normām un katra iekšējo cīņu.

Tobiass Kaspars. Foto: publicitātes

Ceturtā izstāde šajā ciklā būs Latvijas mākslas akadēmijas maģistrantes Katrīnas Čemmes pirmā personālizstāde «What is Lost is Lost Forever». Tā piedāvās skatītājam kļūt par spēlētāju, kuram būs iespēja izvēlēties - vai doties pretēji pulksteņa rādītāju virzienam un nezaudēt laiku vai pieņemt, ka pasaule sastāv no septiņām daļām, kas novietotas uz četriem pakāpieniem.

Svinību koncertprogramma:

Andergraunda repa princese, afrikāņu ritmi un klubu hiti

No plkst 22:00 kim? iekšpagalmā uz īpaši pasākumam veidotas scenogrāfijas norisināsies unikālas muzikālās performances, piedaloties mūziķiem un māksliniekiem no Kanādas, Lielbritānijas un Vācijas, kas aizsāksies ar svinību īpašās viešņas - Tommy Genesis uzstāšanos.

Tommy Genesis ir viens no skaļākajiem jaunajiem vārdiem šībrīža aktuālajā mūzikā. Tommy dzimusi Vankūverā, Kanādā un pašreiz Tommy tiek dēvēta par andergraunda repa princesi. Viņas mūziku atklāja amerikāņu R&B kulta mūziķis Father, Atlantā bāzētā neatkarīgās ierakstu studijas Awful Records dibinātājs un kopš 2015. gada dziedātāja darbojas tā paspārnē. Šai pašā gadā Tommy izdeva savu debijas albumu «World Vision», kam 2016. gadā sekoja «World Vision II», ko platforma Hypebeast atzinusi par aizvadītā gada labāko sieviešu hiphopa mūzikas albumu.

Tommy Genesis. Foto: pub

Īsi pēc Tommy koncerta ar DJ-setu uzstāsies mūziķis un mākslinieks Makss Boss no mākslinieku dueta «Easter. Easter» (GER) ir divu mākslinieku muzikālā apvienība, ko veido producents Makss un rakstniece Stīne Omāra. Easter Rietumeiropas mākslas aprindās ir labi zināmi ne vien ar savu sniegumu vizuālajā mākslā un ar koncertiem dažādās mākslas telpās, bet arī izcilām dīdžeju performancēm lielākajos Rietumu mākslas notikumos! Katru otro trešdienu Berlin Community Radio Easter vada radio raidījumu, klausītājus iepazīstinot ar mūziku, ko ir vērts klausīties.

Tommy Genesis "They Cum They Go"

Pasākumu noslēgs māksliniece NKISI (BE/UK) īstajā vārdā Melika Ngombe Kolongo - viena no progresīvākajiem un atzītajiem jaunajiem Bristoles un Londonas dīdžejiem, kura savās uzstāšanās apvieno pašas radītus samplus, āfrikāņu tradicionālo mūziku un klubu hītus. Viņa ir leibla NON Records līdzdibinātāja. Nkisi noslēgs kim? svinības ar stundu garu DJ-setu kim? iekšpagalmā.

Nkisi dīdžejsets

Izstāžu atklāšana no plkst 19.00 līdz 21.00

Muzikālās performances no plkst. 22.00 līdz 03.00 / Ieeja uz muzikālo programmu - 3 EUR pie ieejas.

Saistītie raksti