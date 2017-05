Galerijā «Alma» Evelīnas Vidas un Andrē Vidas izstāde «Kopā viens»

Foto no video "Alone Together" (2017). Foto: Evelīna Vida

No 21. maija līdz 29. jūnijam galerijā «Alma» Rūpniecības ielā 1, Rīgā, būs apskatāma mākslinieces Evelīnas Vidas un mūzikas komponista Andrē Vidas izstāde «Kopā viens», informē galerijas pārstāve Alise Ziemule. Ziemule atklāj, ka izstādē interesentiem būs iespēja aplūkot video instalāciju «Kopā viens», telpisko objektu «Atgādinājums», mākslas darbu «Wanderlust», kā arī piedzīvot skaņu instalāciju «Zemu lidojošs mākonis». «Izstādes «Kopā viens» darbu periodiski raidītie mūzikas viļņi iezīmē to acumirklīgo klātbūtni telpā. Sasaucoties savā starpā, mākslas darbi rada trauslu, nemitīgi mainīgu noskaņu un nojausmu par cilvēku, objektu un vides savstarpējo saikni,» skaidro Ziemule. Mākslinieku portrets. Foto: Luci Lux Reklāma Izstādi atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, mākslinieku biedrība «VKN», Latvijas Vēstniecība Vācijā un Amerikas Vēstniecība Latvijā.