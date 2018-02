Godalgots lietuviešu fotogrāfs apsūdzēts nepieņemamā attieksmē pret studentēm

Lietuvā saistībā ar apsūdzībām nepieņemamā attieksmē pret savām studentēm par aiziešanu no darba Viļņas Mākslas akadēmijā (VDA) paziņojis fotogrāfs, 2017. gada Nacionālās kultūras un mākslas prēmijas laureāts Gintauts Trimaks (Gintautas Trimakas).

Studenti pauž atbalstu

Akadēmijas Senāta ētikas komiteja, kas izskatījusi divu studenšu sūdzības par vairākus gadus veciem notikumiem, pirmdien atzina, ka Trimaks, mēģinot «veidot neakadēmiskas attiecības» ar studentēm, pārkāpis šīs augstskolas ētikas normas.

Vienlaikus Lietuvas medijos izskanējusi informācija, ka

studenti Trimaku vērtē augstu un viņa atbalstam savākuši vairāk nekā 200 parakstus.

Akadēmijas rektors Audrjus Klims ziņu aģentūrai BNS sacījis, ka akceptēs atlūgumu, ko Trimaks iesniedzis pirmdien, tomēr trešdien šo jautājumu vēl apspriedīs Senāts, uzklausot arī ētikas komitejas ziņojumu.

Kā tikmēr sacījis pats fotogrāfs, viņš nolēmis aiziet no augstskolas, jo viņa uzvedība saņēmusi negatīvu vērtējumu. «Ir vienlīdzība [likuma priekšā]. Nav svarīgi, vai mans pārkāpums ir liels vai mazs. Citādi nevarēja būt,» viņš atbildējis, lūgts komentēt savas aiziešanas iemeslus.

Trimaks atzinis, ka nav vēl izlēmis, vai ceturtdien doties uz prezidenta pili, kur Lietuvas simtgades svinību priekšvakarā tiks pasniegtas Nacionālās kultūras un mākslas prēmijas. «Prēmija ir svarīga lieta, bet es sev šo jautājumu vēl neesmu uzdevis,» sacījis fotogrāfs. Pati prēmija 30 400 eiro apmērā Trimakam jau ir izmaksāta, bet viņš norādījis, ka «nav to aizskāris».

Nav bijis sliktu nodomu

Pirmdien Trimaks žurnālistiem izteica pieņēmumu, ka viņš, iespējams, ticis pārprasts, jo viņam pret studentēm nav bijis sliktu nodomu. Kā atzina fotogrāfs, šā skandāla laikā viņš sapratis, ka «nedrīkst pret visiem būt draudzīgs».

Pēc Trimaka teiktā, viņš netur ļaunu prātu uz studentēm, kuras viņu apsūdzējušas. «Ir labi, ka mēs kļūstam brīvāki, ka problēmas var izvirzīt jebkurā veidā. Lai ko tas man maksātu, visam būtu jāatrisinās pozitīvi. Domāju, ka nedrīkst gadiem ilgi nēsāt sevī pāridarījuma sajūtu, vilšanos autoritātēs, neuzdrošinoties par to runāt,» sacījis fotogrāfs.

Trimaks pārkāpis akadēmijas kodeksu

Pēdējo nedēļu laikā Lietuvas publiskajā telpā apsūdzības par nepieņemamu seksuālo uzvedību pret studentēm izteiktas vairākām pazīstamām personībām - nu jau bijušajam Viļņas Mākslas akadēmijas glezniecības katedras pasniedzējam Jonam Gasjūnam, psihologam Arvīdam Liepuoņum un Lietuvas Krievu drāmas teātra vadītājam režisoram Jonam Vaitkum, kas ir arī pasniedzējs Mūzikas un teātra akadēmijā.

Attiecībā uz Gasjūnu tika saņemtas sūdzības no 19 bijušajām un esošajām studentēm, un medijos izskanēja mākslinieku atzinumi, ka viņa stāja un uzvedība faktiski saindējusi atmosfēru katedrā un par to zinājuši arī citu katedru studenti. Mākslas akadēmijas Senāta ētikas komiteja Gasjūna uzvedību nosodīja, atzīstot, ka viņš apkaunojis akadēmijas pasniedzēja vārdu un amatu un pazemojis studentu cilvēcisko cieņu. Februāra sākumā viņš aizgāja no darba augstskolā.

Kā pirmdien norādīja akadēmijas Senāta ētikas komitejas vadītājs Marjus Šaļamors, Trimaka un Gasjūna gadījumi jāvērtē atšķirīgi un medijiem nevajadzētu «viņu fotogrāfijas likt līdzās vienā rāmītī». Lai gan ir atzīts, ka Trimaks pārkāpis akadēmijas kodeksu, ir skaidrs, ka viņš necenšas vairīties no atbildības un pats pārvērtē savu rīcību.

Šaļamors atzinis, ka Trimaka rīcībā «nav bijis nekā neķītra, kā tagad mēdz domāt», taču viņa saziņas stils «ne visiem ir pieņemams». Viņš arī norādījis, ka Trimaks ir viens no studentu mīlētākajiem akadēmijas pasniedzējiem un vēstuli viņa aizstāvībai parakstījuši vairāk nekā 200 bijušo un tagadējo augstskolas studentu. Noskaidrojies arī, ka vienu no sūdzībām par fotogrāfu kāda studente rakstījusi citas studentes vārdā, vēloties viņai par kaut ko atriebties.