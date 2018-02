Berga bazārā atklāta jaunā ISSP Galerija

Piektdien, 16. februārī, ar poļu fotogrāfa Rafala Milaha izstādi «Džentelmeņu pirmais maršs» (The First March of Gentlemen) Berga bazārā tika atklāta ISSP Galerija - Latvijā vienīgā laikmetīgās fotogrāfijas izstāžu telpa. Biedrības ISSP veidotā telpā būs vieta arī lekcijām, diskusijām un plašai fotogrāfijas izglītības programmai.