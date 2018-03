Mākslas akadēmijas filiāli Kuldīgā varētu atvērt tuvāko divu gadu laikā

Lai strādātu pie maģistra studiju programmas satura un apgūstamajiem studiju moduļiem, kā arī diskutētu par izmantojamajām mācību metodēm, marta vidū Kuldīgā bija pulcējušies programmas īstenošanā iesaistīto augstskolu mācībspēki un piesaistītie eksperti.

Starptautisko maģistra studiju programmu Kuldīgā LMA īstenos sadarbībā ar Stokholmas Ekonomikas augstskolu Rīgā un Tartu Universitāti Igaunijā. Par dalību projektā sarunas norit arī ar Mandragonas Universitāti Spānijā un Gēteborgas Universitāti Zviedrijā.

Diskusijās secināts, ka studiju programma varētu būt noderīga dažādās nozarēs gan publiskajā, gan privātajā sektorā strādājošiem cilvēkiem, kuri būtu ieinteresēti iegūt vispusīgas zināšanas pakalpojumu dizainā. Šīs programmas nākamos absolventus kodolīgi varētu raksturot kā pārmaiņu ieviesējus – cilvēkus, kuri prastu palūkoties uz lietām un procesiem no dažādiem, atšķirīgiem skatu punktiem un spētu par pārmaiņu nepieciešamību pārliecināt arī konservatīvākos līdzcilvēkus. Kultūras ministrijas (KM) radošo industriju departamenta direktore Lilita Sparāne tikšanās laikā uzsvēra, ka šādas kvalifikācijas cilvēki būtu īpaši noderīgi publiskajam sektoram, kur nepieciešams īstenot pārmaiņas. Šādas programmas aktualitāti apliecinājusi arī Tartu Universitātes Sociālo zinātņu institūta profesore Trīna Vihalemma, pastāstot, ka viņas augstskolā šogad sāks piedāvāt jaunu maģistra studiju programmu «Pārmaiņu vadība sabiedrībā».

Jaunās studiju programmas mērķauditorija būtu studenti gan no Latvijas, gan ārvalstīm. Projekta vadītāja Ilze Supe pastāstīja, ka plānots pieteikties starptautiskajai programmai «Erasmus Mundus», kas piešķir atbalstu augstskolām starptautisku kopīgu maģistra līmeņa studiju programmu izstrādei un īstenošanai. Darba grupa lēmusi, ka būtu jāpaplašina programmā uzņemamo studentu skaits, lai sniegtu iespēju tajā studēt arī interesentiem no Latvijas un citām Eiropas valstīm.

Programmas saturs būs vērsts uz auditoriju, kas jau ieguvusi pirmo augstāko izglītību, profesionālas iemaņas un kompetenci kādā no radošo industriju, informācijas tehnoloģiju vai menedžmenta nozarēm. Šāda līmeņa speciālisti, visticamāk, ir strādājoši cilvēki, tāpēc tiks domāts par to, lai mācības būtu iespējams savienot ar darbu. Tartu Universitātē ir pieredze studijas organizēt divreiz mēnesī, studentiem uzturoties Tartu no ceturtdienas līdz svētdienai. Liela daļa studējošo esot no Tallinas, tāpēc ļoti novērtējot iespēju studiju dienās atrasties citā vidē, prom no ikdienas darbiem un pienākumiem, lai netraucēti nodotos studijām. Līdzīgi arī Kuldīga varētu kļūt par lielisku studiju vietu, kur aizbēgt no stresa pilnās lielpilsētas dzīves, atzina programmas veidotāji.

Lai mācības būtu produktīvas un studenti aktīvi iesaistīti zināšanu un prasmju apguvē, darba grupā lēma, ka ap 80% mācību procesa aizņems grupu darbs un tikai 20% – semināri un lekcijas. Tāpēc ļoti svarīga būs studentu sagatavošanās, pirms nodarbībām iepazīstoties ar mācību materiāliem par apgūstamo tēmu.

Maģistra programma ietvers četru jomu studiju moduļus. Studenti apgūs pakalpojumu dizaineriem nepieciešamās zināšanas un prasmes sociālajās zinātnēs, dizainā, biznesā un tehnoloģijās. Darba grupā tika spriests par to, ka būtu jāpiedāvā iespējas jaunu zināšanu ieguvei arī tādiem interesentiem, kuri nevēlas apgūt visu programmu, bet tikai kādu no studiju moduļiem.

Maģistra studiju programmu pilnībā izstrādāt iecerēts līdz šī gada jūnijam, pēc tam to likumdošanā noteiktajā kārtībā licencēs. Nākamais solis būs pieteikuma sagatavošana «Erasmus Mundus» programmai. Paralēli norisināsies būvdarbi, sagatavojot ēku Kalpaka ielā 4 studiju vajadzībām. Pašlaik Zaigas Gailes biroja izstrādātajam būvprojektam veic ekspertīzi. Pēc tam projektu skatīs pašvaldības būvvaldē, lai varētu izsludināt iepirkumu būvdarbu veikšanai. Plānots, ka būvdarbi varētu norisināties aptuveni gadu.