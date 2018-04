Festivāls «Rīgas Fotomēnesis 2018» izziņo programmu

No 7. maija līdz 3. jūnijam Rīgā norisināsies starptautiskais festivāls «Rīgas Fotomēnesis 2018», piedāvājot 8 izstādes un vairāk nekā 20 notikumus par tēmu «Jaunais šiks». Identitāte, pašreprezentācija, fotogrāfijas mainīgā valoda un tehnoloģiju ietekme uz mūsu ikdienu ir tēmas, ko savos darbos risinās vairāk nekā 50 mākslinieki no Latvijas, Ziemeļvalstīm, Austrumeiropas, kā arī tālākām valstīm.

Festivāla oficiālā atklāšana norisināsies 9. maijā Rīgas Kongresu namā ar izstādi «Jaunais šiks», kurā piedalīsies 12 mākslinieki – Andrejs Lavrinovičs un Reinis Lismanis no Latvijas, Marge Monko un Laura Kūska no Igaunijas, Slava Mogutins, Irina Popova un Lilija Limijana no Krievijas, Maija Tammi no Somijas u.c. Vienlaikus izstādē, ko kurē Arnis Balčus un Alnis Stakle, būs pieejama arī plaša izglītības programma – dažādas lekcijas un darba lapas vidusskolēniem.

Atsevišķa programmas daļa «Self Publish Riga», kas no 10. maija būs skatāma ISSP Galerijā Berga Bazārā, tiks veltīta fotogrāmatām un pašizdošanas kultūrai. Tās ietvaros būs skatāmas vairākas fotogrāmatu kolekcijas, piemēram, vēsturiskās Latvijas fotogrāmatas, jaunākās Baltijas fotogrāmatas u.c.

No 7. maija Latvijas Nacionālajā bibliotēkā būs skatāma izstāde «Kultūrisms», ko veido jaunākās paaudzes autores – Elizabete Ezergaile, Elizabete Džeina Rubene, Luīze Nežberte, Rasa Pavilona un Beāte Poikāne. Izstādē redzamās skulptūras un instalācijas interpretē kultūrisma jēdziena burtisko un metaforisko nozīmi.

Turpretim Latvijas Fotogrāfijas muzejā no 10. maija būs skatāma grupas izstāde «Vilna un zīds. Jaunā erotika», kas piedāvā jaunu erotikas definīciju, paverot ceļu atšķirīgām seksualitātēm un praksēm. Izstādē piedalās tādi autori, kā Evija Gruzna, Ieva Balode, Reinis Hofmanis, Lando Jansone, Raimonds Rencis u.c.

Festivāla ietvaros būs skatāmas arī vairākas personālizstādes – skandalozā latviešu mākslinieka Kristiana Brektes «Ievainotie» Kara muzejā, graffiti mākslinieka VOUR izstāde Micēlijā, kā arī grafikas dizainera un fotogrāfa Sandija Ruļuka «Gaiss» bārā Č. Rīgas Fotomēnesī notiks arī portfolio skate ar dažādu starptautisku ekspertu piedalīšanos, kino programma, izdevuma «Latvijas fotogrāfija 2018» prezentācija, FK Balva jaunajiem fotogrāfiem, radošās darbnīcas, mākslinieku un sociologu lekcijas un uzstāšanās. Pilna festivāla programma pieejama mājas lapā rigasfotomenesis.lv