Pasaules grafiti māksla ienāk Jelgavā

4. maijā Jelgavā, Latvijas valsts simtgades svinību ietvaros, notiks Starptautiskais grafiti ielu mākslas festivāls «Brīvības stāsti». Pēc konkursa žūrijas vērtējuma dalībai festivāla konkursam ir apstiprināti deviņi grafiti mākslinieki no piecām valstīm - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Francijas un Brazīlijas, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē «Kultūra».

Kopumā tika saņemti 24 pieteikumi - daudzveidīgas skices, kurās dominēja simbolisms. Žūrijas komisijas sastāvā, kas 4. maijā noteiks laureātus, ir grafiti sienas gleznojuma mākslinieciskais vadītājs, Dainis Rudens, Jelgavas pilsētas pašvaldības galvenā māksliniece Laura Vizbule, ilustrators Roberts Rurāns un grafiskais dizaineris Aigars Mamis.

Savas ieceres mākslinieki realizēs 4. maijā, starptautiskajā grafiti ielu mākslas festivālā «Brīvības stāsti» Loka maģistrāles un Aviācijas ielas krustojumā no pulksten 9.00 līdz 18.00. Šogad katram māksliniekam būs pieejami 15 grafiti krāsu baloniņi ar 7 krāsu toņiem - oranžu, piesātināti sarkanu, baltu, spilgti dzeltenu, saulrieta dzeltenu, melnu un asinssarkanu. Katrs no dalībniekiem veidos 6 x 2 metrus lielu grafiti mākslas darbu, kurus festivāla mākslinieciskais vadītājs Dainis Rudens apvienos vienotā ansamblī.

Festivāla apmeklētājus, sākot ar pulksten 12.00 un līdz pat pašām beigām - 20.00, izklaidēs Dj Vento, uzturot atraktīvu gaisotni. Pilsētas iedzīvotāji un viesi varēs piedalīties arī dažādās aktivitātēs festivāla radošajās darbnīcās no pulksten 14.00 līdz 17.00. Pulksten 18.00 visus klātesošos izklaidēs grupa «Augša». Savukārt 19.00 notiks laureātu apbalvošana. Taču pēc festivāla noslēgšanas nekas vēl nebūs beidzies. Skatītājiem būs iespējams nominēt kādu no darbiem skatītāju simpātijas balvai. Balsojums norisināsies no 7. līdz 11. maijam interneta vietnes Facebook oficiālajā JPPI «Kultūra» lapā.

Grafiti ielu mākslas festivāla Jelgavā aizsākumi meklējami 2003. gadā. Šogad šā projekta mērķis - unikālā un radošā veidā veicināt piederības sajūtu savai valstij un mīlestību pret savas zemes kultūru, paužot simtgades vēstījumu «Es esmu Latvija», jo jebkura brīvība (valsts, tautas, garīgā vai fiziskā) sākas no cilvēka. Māksliniekiem tiks dota iespēja izteikt, izstāstīt un parādīt savu «Brīvības stāstu», izmantojot grafiti mākslas paņēmienus.