Izsludina metu konkursu ekspozīcijas veidošanai Venēcijas mākslas biennālē

Kultūras ministrija (KM) izsludinājusi metu konkursu Latvijas ekspozīcijas veidošanai 58. Venēcijas mākslas biennālē, kas norisināsies no 2019. gada 11. maija līdz 24. novembrim, informē KM sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lita Kokale.

Konkursa pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona vai šādu personu apvienība, kas ir iesniegusi visus dokumentus iepirkuma konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā, izpilda nolikumā izvirzītās prasības un spēj nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu.

Konkursa uzdevums ir radīt idejas saturisko koncepciju kontekstā ar aktuālajiem procesiem Latvijas un pasaules mākslās un saturam atbilstošu, vizuāli pievilcīgu, kā arī funkcionālu ekspozīcijas dizaina risinājumu dalībai nākamajā Venēcijas biennāles izstādē.

Metu piedāvājuma izmaksu tāme nedrīkst pārsniegt 123 967 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Konkursa pretendenti piedāvājumus aicināti iesniegt KM līdz šī gada 1. jūlija plkst.11.

Iesniegtos pieteikumus vērtēs konkursa žūrijas komisija, kurā darbojas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce, Latvijas Mākslas akadēmijas prorektors Andris Vītoliņš, izdevniecības «Neputns» galvenā redaktore Laima Slava, mākslas zinātniece un kritiķe Santa Hirša, mākslas zinātnieks un kurators Kaspars Vanags, kā arī mākslas kolekcionārs, fonda «Mākslai vajag telpu» valdes priekšsēdētājs Jānis Zuzāns.

Kokale skaidroja, ka Venēcijas mākslas biennāle tradicionāli norisinās reizi divos gados un ir uzskatāma par vienu no senākajiem un ievērojamākajiem notikumiem starptautiskajā profesionālās mākslas dzīvē, kurā regulāri piedalās ap 90 valstīm no visas pasaules.

2017. gadā notikusī 57. Venēcijas biennāle pulcēja vairāk nekā 600 000 mākslas interesentu no visas pasaules, kas ir rekordliels apmeklētāju skaits. Latviju tajā pārstāvēja mākslinieks Miķelis Fišers ar darbu «What Can Go Wrong» un paviljona ekspozīcijas veidošanu nodrošināja kultūras projektu aģentūra «Indie».