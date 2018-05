Pilsētvidē apskatāma foto izstāde «Dzimšanas dienas»

Svinot valsts simtgadi un Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, no 30. aprīļa līdz 6. maijam sabiedriskā transporta pieturvietās apskatāma foto izstāde «Dzimšanas dienas». Vienpadsmit pilsētās redzamas dokumentālas fotogrāfijas un īsstāsti par Latvijā dzīvojošiem cilvēkiem un viņu dzimšanas dienām.

«Dzimšanas dienas» fotoattēli parāda mūsu sabiedrību šķērsgriezumā. Dekoratores, gaisa balonu pilota, represēto kluba vadītājas vai tēlnieka dzimšanas dienas svinības ir daļa no kopīgiem svētkiem, mūsu identitātes, jo ikviena Latvijas kopienā dzīvojoša iedzīvotāja dzimšanas diena ir arī Latvijas dzimšanas diena. Neatkarīgi no tā, kādas pārdomas par Latvijas simtgadi vai paša noskaņojums svētkos, ikviens ir daļa no kopīgās Latvijas,» stāsta idejas autore Eva Johansone.

Idejas īstenotāji ir fotogrāfs Ģirts Raģelis un kultūras žurnāliste Eva Johansone, kuri tic, ka, dokumentējot un parādot cilvēku svinību noskaņu, prieka, pārdomu vai skumju brīdi, var tuvplānā notvert un parādīt ikdienas piederības sajūtu mūsu valstij, iedzīvinot Latvijas valsts simtgades vadmotīvu #EsEsmuLatvija. Abi autori izvēlējās neizstādīt fotogrāfijas izstāžu telpā, bet pilsētvidē, lai uzrunātu arī to sabiedrības daļu, kas neapmeklē izstādes.

FOTO: publicitātes

«Caur pieturvietās izvietotajām fotogrāfijām aizsniedzam plašu auditoriju, cenšoties visvairāk uzrunāt tieši reģionos dzīvojošos iedzīvotājus. Dizainere Eva Abduļina vizualizētos stāstus ietērpa plakātu formātā, kas ļāva šo padarīt par citādāku foto izstādi,» stāsta fotogrāfs Ģirts Raģelis.

Fotogrāfijas līdz nedēļas beigām aplūkojamas Ventspilī, Tukumā, Rīgā, Liepājā, Valmierā, Siguldā, Daugavpilī, Bauskā, Cēsīs, Jelgavā un Kuldīgā. Visas fotogrāfijas vienkopus aplūkojamas vietnē dzimsanasdienasportrets.lv un @dzimsanasdiena Instagram un Facebook kontos, kur ik nedēļu tiek publicētas fotogrāfijas un stāsti par dažādu personību dzimšanas dienām. Dokumentācijas plānots regulāri papildināt arī pēc 2018. gada, turpinot iepazīstināt ar dažādiem Latvijas cilvēkiem viņu dzimšanas dienās, ilustrējot, ka mēs katrs esam svarīga Latvijas kopienas daļa.

dzimsanasdienasportrets.lv

FOTO: publicitātes