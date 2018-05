Aplūko pavasarīgās Ilzes Smildziņas gleznas

Ilze Smildziņa maģistra grādu glezniecībā ieguvusi LMA figurālajā meistardarbnīcā un grafikas apakšnozarē. Ilze Smildziņa veidojusi gan vairākas personālizstādes, gan piedalījusies internacionālos projektos un konkursos: «ArtParis», Saatchi online galerijas dalībnieks, 6. Pekinas starptautiskajā mākslas biennāle, «Paint One Another Know One Another» izstāde Pekinā, Art Gemini prize finālistu izstādē Londonā, kā arī mākslas simpozijos Latvija, Francijā, Luksemburga, Baltkrievijā, Somijā, Indijā, Ķīnā un Kiprā.

Ilzes Smildziņas darbs FOTO: publicitātes

Ābele jau izsenis simbolizē pārticību, auglību un bagātību. Ziedoša un krāšņa, auglīga un dāsna, ābele pavasara pieskārienā un vasaras pilnbriedā. Ābeles ar spēcīgiem un piebriedušiem zariem, pilnas ar dzīvības dvašu sastopamas dārzā, ceļmalā un pilsētā. Tās ir unikālas un neatkārtojamas kā jebkura personība, tās liktenis ir ziedēt, nobriest un dot augļus. Tāpēc arī senās teikās un pasakās brīnumainā dārzā aug dārgā zelta ābele.