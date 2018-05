Arhitektūras nedēļa iesākusies ar Arhitektūras gada balvas nominantu izstādi

No pirmdienas līdz nedēļas beigām laukumā aiz Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ir apskatāma «Latvijas Arhitektūras gada balvas 2018» nominantu izstāde. Publiskajā izstādē aplūkojami atlases žūrijas izvirzīto 9 nominantu darbi. Visas nedēļas garumā, tostarp arī Muzeju naktī 19. maijā, ikvienam interesantam būs iespēja apskatīt to darbu vizualizācijas un aprakstus, kuri turpina sacensties par augstāko novērtējumu Latvijas arhitektūrā.

Ar Latvijas Arhitektūras gada balvas 2018 nominantu izstādes atklāšanu oficiāli tiek iesākta Arhitektūras nedēļa, kuras laikā plašai sabiedrībai būs iespēja iesaistīties dažādos ar arhitektūru saistītos notikumos un iepazīt arhitektūru klātienē. Šī gada pasākumu vienojošā tēma ir būvkultūra (baukultur).

Būvkultūras idejas pamatā ir diskusija par to, kādēļ nepieciešama laba, kvalitatīva un kultūrvidei atbilstoša arhitektūra, un kāda ir ikviena cilvēka nozīme apkārtējās vides veidošanā.

Komentē atlases žūrijas pārstāvis Pēteris Blūms: «Nominētie darbi žūrijas skatījumā ir izcilības, jo būvniecības laikā tajos notikuši ļoti būtiski un kvalitatīvi procesi, par ko mēs varam būt pārliecināti – tā ir mūsu būvkultūras izcilības latiņa. Par to, cik augsta vai sasniedzama tā ir, turpmāk varēs spriest sabiedrība, kuras kultūrā šīs arhitektūras un būvmākslas kvalitātes ir ienākušas.»

Arhitektūras nedēļu turpinās vēl vairāki ar arhitektūru saistīti pasākumi. Tās ietvaros trešdien, 16. maijā plkst. 17.30 notiks publiska lekcija «Vai laba arhitektūra ir nepieciešamība?». Arhitekta Venta Vīnberga vadībā diskusijas dalībnieki pārrunās tēmas un jautājumus par labas arhitektūras attīstības veicināšanu, vides ietekmi uz cilvēku, cilvēka ietekmi uz vidi, būvkultūras ietekmi un nozīmi. Diskusijā piedalīsies arhitekts un LAGB2018 atlases žūrijas pārstāvis Kārlis Melzobs, arhitekte Lolita Sarma, ekonomists Pēteris Strautiņš, arhitekts Gatis Didrihsons un arhitekte Ilze Paklone.

Lekciju sērija

Piektdien, 18. maijā, K.K. fon Stricka villā no plkst. 16.30 līdz 19.30 plānotas publiskas arhitektu un arī citu nozaru profesionāļu lekcijas. Lekciju sēriju iesāks atlases žūrijas pārstāves un Latvijas Jaunā teātra institūta vadītājas Gundegas Laiviņas lekcija latviešu valodā «Gaistošā telpa», kurā tiks runāts par telpas organizācijas principiem, kas ir svarīgi gan teātrī, gan arhitektūrā. Nākamajā lekcijā «Ekstra(ordinārs)» pašmāju arhitekte un viena no Cīrihē bāzēta «Hosoya Schaefer Architects» biroja vadītājām Dagnija Smilga runās par savu pieredzi praktizējot Šveicē un Baltijā un sīkāk iedziļināsies kopīgajās vadlīnijās un arhitektūras rīkos, kas var palīdzēt Eiropas kopainā sasniegt augstas kvalitātes būvkultūru. Turpinājumā jaunās paaudzes neatkarīgais arhitekts, lietuvietis Lins Lapinsks (Linas Lapinskas) lekcijā «Spoguļu zāle» runās par simtgades perspektīvu reģionālismā – par ceļu uz nacionālo identitāti un autentiskumu arhitektūrā. Lekciju sēriju noslēgs ar uzņēmuma «Tarkett» atbalstu veidotā arhtitekta, urbānista un Parīzē bāzētā arhitektūras biroja «Studio Muoto» vadītāja Īva Moro (Yves Moreau) lekcija «Arhaiskā modernitāte», kurā arhitekts runās par otro modernisma laikmetu un to, ka inovācija ne vienmēr ir saistīta ar tehnoloģisko progresu.

Dalība vieslekcijās ir bezmaksas, taču vietu skaits ir ierobežots, tāpēc reģistrācija ir obligāta. Reģistrēšanās līdz 14. maijam.

Piektdien, 18. maijā K.K. fon Stricka villā no plkst. 20.30 «Latvijas Arhitektūras gada balvas 2018» ietvaros norisināsies filmu skate, kurā būs iespējams skatīt filmas par deviņiem Latvijas Arhitektūras gada balvas 2018 pusfinālistiem. Filmu skate šogad ir jaunums arhitektūras nedēļas pasākumu sērijā. Īpašo filmu kolekciju par Latvijas mūsdienu arhitektūru Latvijas Arhitektu savienība veido jau piecus gadus. Katru gadu šī kolekcija tiek papildināta ar filmām par pēdējā gada laikā realizētajiem objektiem un ar arhitektūru saistītiem procesiem un notikumiem.

Arhitektūras nedēļas pasākumu sēriju noslēgs «Latvijas Arhitektūras gada balvas 2018» svinīgā apbalvošanas ceremonija, kas notiks 18. maija vakarā, plkst. 19.00 K.K. fon Stricka villas dārzā. Ceremonijas laikā tiks paziņots, kuri ir tie objekti un procesi, kas saņēmuši augstākos apbalvojumus Latvijas arhitektūrā – zelta un sudraba ananasus.

Par Latvijas Arhitektūras gada balvu

Latvijas Arhitektūras gada balva ir ikgadējs nacionālais arhitektūras konkurss ar mērķi apzināt un popularizēt Latvijas arhitektūras labākos sniegumus un veicināt arhitektūras augstvērtīgu attīstību. Tas ir Latvijas arhitektūras gada lielākais notikums, atzīts par valstiski nozīmīgu pasākumu, un pati balva ir augstākais apbalvojums Latvijas arhitektūrā.