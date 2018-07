Latvijā pirmā tikšanās ar Tillera mākslu notika 1993. gadā, kad LNMM tika eksponēta glezna no sērijas «Diaspora», ko iedvesmoja Latvijas 1990.gada politiskie notikumi. Ar Tillera darbu tika aizsāka vēstījumu par cilvēkiem, kas atrauti no dzimtenēm, izkliedēti visā pasaulē, un viņu identitāte meklē izpausmi svešā zemē. Tas ir stāsts ne tikai par latviešu diasporu, jo darbi problematizē arī Austrālijas iedzimto iedzīvotāju aborigēnu izstumšanu no viņu tradicionālajām vietām.