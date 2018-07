Londonas dizaina biennālē Latviju pārstāvēs Artūrs Analts

Artūrs Analts dzimis 1991. gadā Rīgā. Beidzis Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolu (2011), absolvējis Centrālo Sentmārtina Mākslas un dizaina koledžu Londonā (Central Saint Martins College of Art And Design, University of the Arts, 2014), kur specializējies produktu dizainā. 2013. gadā Artūrs Analts kopā ar Rūdolfu Strēli nodibināja starpdisciplināru dizaina studiju «Variant Studio», kas realizē dažāda mēroga projektus – sākot ar pudelēm, krēsliem un beidzot ar lieliem konkursa darbiem.