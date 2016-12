Elbakjans: Atcerieties, jebkura diena jūsu dzīvē var būt 1. janvāris

Dažas dienas pirms Vecgada vakara tikos ar, kā man viņu labpatīk saukt, «Ghetto Family» papuci Raimondu Elbakjanu, lai parunātu par apņemšanos un solījumiem, ko cilvēki nereti sev dod, tieši sagaidot Jauno gadu. Sarunas laikā Elbakajns iesaka atcerēties, ka jebkura diena mūsu dzīvē var būt 1. janvāris, nav jāgaida atkal jauns gads, lai savu apņemšanos varētu īstenot.

Sagaidot Jauno gadu, cilvēkiem patīk to atzīmēt ar vērienu, dažiem ar lielāku, citiem - mazāku. Un tad nereti gadās, ka 1. janvārī ir grūti. Ko tu dari, lai gada pirmais rīts nebūtu grūts?

30. decembrī braukšu pie draudzenes vecākiem, iesim pirtī, lai nomazgātu, tā sakot, vecā gada lietas. Par pašu Jauno gadu - lai gan alkoholu es nelietoju pusotru gadu, nevaru nemaz atcerēties, kad, sagaidot Jauno gadu, būtu to lietojis.

Lai nu kad, bet ne jau 1. janvārī pamosties ar smagu galvu! Man liekas, nekas stulbāks nevarētu būt.

Ar šādu apņemšanos man nav problēmu. Pēdējos trīs, četrus gadus es dzīvoju apmēram pusgadu uz priekšu, un jebkura diena ir svarīga kā apņemšanās pēc būtības. Jaunatnei un sabiedrībai kopumā mēs (red. - «Ghetto Family») mācām to, ka tu dzīvo šodienā, tu esi atbildīgs par to, bet ar pozitīvu skatu nākotnē. Ja tu izdarīsi visu maksimālo, ko šodien vari izdarīt, tad arī rīt viss būs kārtībā.

Jauns gads asociējas ar kādu jaunu apņemšanos. Kādas ir tavējās?

Es centīšos ierobežot sociālajos tīklos patērēto laiku, jo līdz šim esmu bijis diezgan aktīvs to lietotājs. Man patīk facebookā skatīties visādas muļķības. Tajā ir kaut kāda jautrība, bet esmu sapratis, cik ātri tās minūtes skrien un cik pašam vienmēr ir maz laika. Es Ziemassvētkos trīs dienas neaiztiku telefonu, tikai atbildēju uz radinieku zvaniem. Bez visa tā es nodzīvoju trīs dienas, un zini, man bija skaidra galva un pēc svētkiem darbā atgriezos ar lielu produktivitāti. Pa šīm dienām bija gan viena reize, kad sevi pieķēru, paņemot telefonu rokās un uzspiežot uz kādas no sociālo tīklu aplikācijām. Tas notika pilnīgi automātiski. Līdz ar to noteikti sociālie tīkli tiks lietoti tikai profesionālajā jomā un ja kādreiz gribēšu padalīties ar kādu savu atziņu.

Esmu dzīvojis astoņus gadus bez televizora. Līdzīgi centīšos turpmāk dzīvot bez sociālajiem tīkliem.

Kā tu sevi motivē mirkļos, kad vēlies pārkāpt savu apņemšanos?

Dzīvē nav nekas dārgāks kā laiks - gan sev, gan tas, ko dāvājam viens otram. Jūtu, cik ļoti tas ir vajadzīgs. Ir bērni, ir ģimene, ko nejūtu kā slogu, bet gribu sestdienas vai svētdienas rītā pavadīt kvalitatīvu laiku ar saviem tuvajiem. Man galu galā vairs nav 18. Ja pieņemu kādu lēmumu, man ar to pietiek, pie tā pieturos.

Kā citiem sevi motivēt?

Tiem, kuriem grūtāk, iesaku derības! Kad biju jaunāks un nebija īstā motivācija, ar savu bērnības draugu bieži saderējām. Jo lielāku summu ieguldīsiet derībās, jo labāk tās darbosies.



Galvenais, ja jums ir kāda apņemšanās, bet jūs tomēr salūstat, tad atcerieties, ka jebkura diena jūsu dzīvē var būt 1. janvāris!

Respektīvi, jebkurā dienā jūs varat sākt vēlreiz. Mēģiniet simtiem, tūkstošiem reižu, līdz piepildāt savu apņemšanos. Veidojiet ikdienu sev tīkamu, tas nekas, ja «noraujaties», tad atkal sakārtojiet lietas. Tāda ir dzīve. Mēs esam šeit, lai visu mūžu mācītos.