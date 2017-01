Izbaudi ziemas priekus Tukuma pusē!

Priecīga ziņa visiem slēpošanas cienītājiem. Arī Tukuma pusē atgriezusies ziema un slēpošanas trases nedēļas nogalē gaida savus slēpotājus. Jau no trešdienas, 4. janvāra atvērts atpūtas komplekss «Milzkalns», kurš gaida gan kalnu slēpošanas, gan snovborda cienītājus.

Trases atvērtas: piektdien no 12.00 – 24.00, sestdien no 10.00 – 24.00, svētdien no 10.00 – 22.00. Atpūtas komplekss piedāvā arī 600 m garu apgaismotu distanču slēpošanas trasi, kā arī distanču aprīkojuma nomu.

Adrese: «Dižkalni», Smārdes pagasts, Tukuma novads.

Reklāma -->

www.milzkalns.lv

Arī citas distanču slēpošanas trases nedēļas nogalē gaidīs savus apmeklētājus. Atpūtas komplekss «Sveikuļi» piedāvā vairākas slēpošanas trases dažādām gaumēm un slēpotprasmei. Ir pieejama arī inventāra noma. Pēc slēpošanas iespēja pasildīties pie ugunskura, iedzert karstu tēju un uzrīkot pikniku.

Adrese: «Sveikuļi», Tumes pagasts, Tukuma novads.

www.sveikuli.lv

Ir iespēja doties arī uz distanču slēpošanas trasi «Jaunūdri» Milzkalna apkārtnē, kura arī nedēļas nogalē gaidīs savus apmeklētājus. Pieejama inventāra noma, silta tēja. Iepriekš piesakot, iespējams sarīkot pikniku.

Adrese: Jaunūdri, Smārdes pagasts, Engures novads.

Saistītie raksti