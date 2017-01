Ceļvedis: Zvaigznes diena, Šerloks Holms, Sniega parks u.c.

Lai gan sola, ka sals nekautrēsies šajās brīvdienās kniebt vaigos, drosmīgākos aicinām iekarot kalnus, bet tie, kam sirdij tuvākas citas izdarības - ieskaties, kas labs notiek izklaides un kultūras dzīvē. Starp citu neaizmirstam pieminēt mūsu tautas varoņus - strēlniekus, kā arī cienīsim Pareizticīgo Ziemassvētkus. Lai vai kā, lai visiem sirdī miers, gaišs ir prāts un stiprais aukstums nebojā veselību!

PASĀKUMI

Šerloka Holmsa dzimšanas diena Rīgā tuvojas

Foto: Publicitātes foto

Pasaulē slavenākais pēdu dzinējs Šerloks Holmss jau sesto reizi aicina uz savas neoficiālās dzimšanas dienas svinībām. Un jau sesto reizi šajā dienā galvaspilsētas centru piepildīs īsteni džentlmeņi un lēdijas – izcilā Holmsa, viņa uzticamā drauga un kolēģa Vatsona, kā arī citu spilgtu Konana Doila darbu varoņu līdzinieki. 8. janvārī Rīga s ielās pulcēsies īsteni džentlmeņi un lēdijas - izcilā Holmsa, viņa uzticamā drauga Dr. Vatsona, kā arī citu spilgtu Konana Doila darbu varoņu līdzinieki. Šerloka Holmsa dzimšanas diena ik gadu pulcē lielu skaitu viņa personības aizrauto, kuri, tērpušies kā šis izcilais vīrs un viņa līdzgaitnieki, dodas krāšņā gājienā un piedalās citos tematiskos pasākumos.

Darbu sāk «Rīgas Sniega parks» Mežaparkā

Foto: Publicitātes foto

Kā katru ziemu «Mežaparka» Lielās estrādes teritorijā darbu sāk ziemas atrakciju parks « Rīga s Sniega parks», kurā no piektdienas, 6.janvāra, sāks darboties slidotava un distanču slēpošanas trase, bet sestdien, 7.janvārī tiks atvērtas trīs kameršļūkšanas trases. Apmeklētājiem ar savu inventāru slidotava un distanču slēpošanas trases izmantošana ir bez maksas! Darba laiks no otrdienas līdz piektdienai ir plkst. 15:00 - 21:00, sestdienās un svētdienās plkst. 11:00 – 21:00, pirmdienās – slēgts. Autotransporta iebraukšanas biļete Mežaparkā 2 EUR, piebraukšana ar auto no Viestura prospekta puses.

Kalnciema ielā notiek šī gada pirmais Zemnieku un amatnieku tirgus

Foto: publicitātes foto

2017. gada pirmais Kalnciema ielas tirgus notiks 7. janvārī, kad pavadīts vecais gads un sagaidīts jaunais gaiļa gads, Kalnciema ielas tirgus turpinās tirgošanos ar jaunu sparuZemnieku un amatnieku tirgus notiks no plkst. 10:00 – 16:00. Būs gan dizaina lietas, gan latviešu iecienītie lauku labumi – svaigi cepta maize, kūkas, saldumi, gaļa, zivis un pašmāju dzērieni. Tirdziņā iespējams ieturēt vēlas brokastis vai pusdienas, kā arī vērot ēdiena Visi, kam ir jaunas apņemšanās, ir gaidīti nesteidzīgi izvēlēties veselīgus vai diētiskus produktus, kā arī latviskos brīnumlīdzekļus imunitātes stiprināšanai, veikt lēno iepirkšanos «Slow food» ēdienu tirgotāju alejā. 7. janvārī Kalnciema kvartāla Koka arhitektūras centrā plkst. 14:30 notiks Sudraba rotu kalšana. Radošajā darbnīcā ikvienam dalībniekam būs iespēja izgatavot sudraba rotaslietu Savukārt Kalnciema kvartāla galerijā no 3. janvāra līdz 2. februārim apskatāma Eduarda Miheloviča gleznu personālizstāde. 2017. gadā tirgi notiks tradicionāli katru sestdienu no 10:00 līdz 16:00. Pasākumu norises vieta – Rīga , Kalnciema iela 35.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā notiek ģimenes diena

Foto: Publicitātes foto

«Ceļojam un atklājam Latviju - toreiz un tagad!», kurā gan mazie, gan lielie apmeklētāji var piedalīties piedāvātajās radošajās nodarbēs visām paaudzēm. Plkst.12.00, 14.00 un 16.00 sākas Ģimenes dienas ekskursija, kas notiek izstādē «Apceļo dzimto zemi! Latvijas tūrisma propaganda 1930.gados». Plkst. 12.00, 14.00 un 16.00 sāksies Ģimenes dienas ekskursija, kas notiks izstādē «Apceļo dzimto zemi! Latvijas tūrisma propaganda 1930. gados».Ekskursijas gaitā gan pieaugušie, gan bērni dosies «ceļojumā laikā» uz Latviju 1930. gados, nokļūstot tā laika Latvijas apceļotāja – tūrista lomā, iepazīstot nozīmīgus Latvijas kultūrvēsturiskos objektus un vietas, uzzinot, kādas bijušas ceļošanas iespējas un paradumi 1930. gados, kā arī vērojot un salīdzinot aizraujošās un dzīvespriecīgās nozares – tūrisma iespējas toreiz un tagad. To, ka Latvija ir bijusi un ir lieliska vieta ceļošanai, sportošanai un atpūtai, var pārliecināties, iepazīstot izstādes stāstu. Visas dienas garumā, no plkst.11.00 līdz 17.00, gan mazie, gan lielie apmeklētāji, varēs izmēģināt savus «spēkus»- vērīgumu, atjautību, zināšanas, piedaloties piedāvātajās Radošajās nodarbēs visām paaudzēm.

KONCERTI

Zvaigznes dienai veltīts koncerts «Satikšanās zem Ziemassvētku zvaigznes»

Foto: Publiitātes foto

Zvaigznes dienā, 6. janvārī, plkst. 17.00 Rīga s Sv. Jāņa baznīcā uz svētku koncertu aicina kvintets «The Sparkling 5» un ērģelnieki Ilze un Aigars Reiņi. Mūziķi ir izveidojuši jaunu koncertprogrammu, kuras pamatā ir operu un baletu mūzika. Kvinteta «The Sparkling 5» priekšnesumā klausītāji varēs baudīt S. Prokofjeva tēmas no baleta «Romeo un Džuljeta», Dž. Verdi uvertīru operai «Nabuko», K. Zemīša skaņdarbu «Prelūdija sveces gaismai». Savukārt ērģelnieku sniegumā būs iespēja dzirdēt populārās tēmas no P. Čaikovska baleta «Riekstkodis» un Ž. Masnē «Meditāciju» no operas «Taīda».

Karaliskā izklaides mūzika mākslas muzejā «Rīgas Birža»

Foto: Publiitātes foto

6. janvārī, plkst. 19:00 Mākslas muzejā RĪGAS BIRŽA (Doma laukumā 6, Rīgā) ar koncertprogrammu «Le Grand Siècle» uzstāsies vēsturisko pūšaminstrumentu ansamblis «Stadt-Hautboisten Riga», aicinot baudīt 17. gadsimta franču karaļa Luija XIV galma labāko komponistu skaņdarbus. Vēsturisko koka pūšaminstrumentu ansamblis «Stadt-Hautboisten Riga» radīts 2013. gadā, savu pirmo koncertu sniedzot Rīga s Vēsturiskās mūzikas un dejas festivāla ietvaros ar mērķi apzināt vietējo koka pūšaminstrumentu mūzikas mantojumu, kā arī atskaņot labāko, kas šādiem sastāviem radīts citviet Eiropā.

Kamerkora «Muklājs» tradicionālais Zvaigznes dienas koncerts

Foto: Publicitātes foto

Piektdien, 6.janvārī plkst. 19.00 Rīga s Kultūras centra «Iļģuciems» Lielajā zālē aicinām uz Zvaigznes dienas koncertu. Rīga s Kultūras centra «Iļģuciems» kamerkoris «Muklājs» jau tradicionāli ik gadu Zvaigznes dienā iepriecina Kultūras centra apmeklētājus ar koncertu. Šogad Zvaigznes dienas koncertā koris «Muklājs» (mākslinieciskais vadītājs Jānis Kokins) skatuvi dalīs ar jaukto kori «Mārupe»’ (mākslinieciskais vadītājs Kalvis Ozoliņš), jaukto kori «Dziesmuvara» (mākslinieciskais vadītājs Aivis Greters) un Rīga s. 6. Vidusskolas jaukto kori «Saule» (mākslinieciskais vadītājs Ārijs Šķepasts). Koru koncerts priecēs augstas kvalitātes mūzikas baudītājus.

Torņakalna baznīcā «Pareizticīgo Ziemassvētku dziedājumi»

Foto: Publicitātes foto

8. janvārī pulksten 18 Rīga s Lutera (Torņakalna) baznīcā izskanēs koncerts «Pareizticīgo Ziemassvētku dziedājumi». Koncertā uzstāsies koris «Blagovest» un diriģents Aleksandrs Brandavs. Pareizticīgo mūzika ar savu īpašo garīgo strāvojumu, vārda un mūzikas harmoniju gan Latvijā, gan citviet pasaulē vienmēr ir raisījusi lielu klausītāju interesi. Pareizticīgo Ziemassvētku dziedājumi tiek uzskatīti par īpaši skaistiem un aizkustinošiem, kas katram liek ieskatīties savas dvēseles dziļumos. Ar izpildījumu, kas atklāj krievu garīgās mūzikas svētsvinīgumu un pilnību, šo garīgo tradīciju Latvijā turpina viens no izcilajiem Latvijas koru kolektīviem – Rīga s pareizticīgo koris «Blagovest».

Pareizticīgo Ziemassvētkos «Gorā» - Perts, Rahmaņinovs un Šnitke

Foto: Publiitātes foto

2017. gads Latgales vēstniecībā «Gors» sāksies ar tradicionālo pareizticīgo Ziemassvētku koncertu. 7. janvārī plkst. 19, «Gors» Lielajā zālē īpašā svētku programmā «Magnificat» pasaulslavenā igauņu komponista Arvo Perta un krievu komponistu Sergeja Rahmaņinova, Alfrēda Šnitkes skaņdarbus izdziedās divu « Grammy » balvu ieguvējs Igaunija s Filharmonijas kamerkoris. Igaunija s Filharmonijas kamerkoris ir viens no pazīstamākajiem profesionālajiem igauņu mūzikas kolektīviem pasaulē. Jau ilgu laiku īpašu vietu kora repertuārā ieņem igauņu komponistu skaņdarbi, kuriem līdzās šajā svētku reizē koncertā «Magnificat» skanēs arī krievu komponistu sacerējumi.

IZRĀDES

Leļļu teātra monoizrāde «Vienkauja»

Foto: Publicitātes foto

6. janvārī plkst. 20.00 Latvijas Kultūras akadēmija s Eduarda Smiļģa Teātra muzejā notiks monoizrāde «Vienkauja». Izrāde «Vienkauja» ir askētiska un neverbāla leļļu teātra monoizrāde pieaugušajiem. Lelle, kuru turpina aktiera ķermenis. Lelle, kas ir vienlaikus objekts un varonis. Viens aktieris un viena lelle izdzīvo subjektīvu ceļu savas patības un savas vietas meklējumos. Izrāde, kas vienlaikus ir arī pētījums lelles un aktiera simbiozei. «Vienkauja» ir režisores Māras Gaņģes debija, kas iesāk konceptuālus meklējumus leļļu teātra žanrā. 2016.gada Latvijas Kultūras akadēmija s teātra festivālā «Patriarha rudens» režisore saņēma speciālu balvu no ekspertu komisijas pārstāvja, profesora Raimonda Brieža.

Dailes teātra «Spēlmaņu sarunās» - Olga Dreģe un Ivars Kleins

Foto: Publicitātes foto

Turpinot Dailes teātra pasākumu ciklu «Spēlmaņu sarunas», 8.janvārī plkst.18.00 Mazajā zālē notiks aktrises Olgas Dreģes un žurnālista Ivara Kleina radošā darba vakars «Skatuve pulsē. Teātra sirds». Abiem sarunu biedriem šis ir zīmīgs laiks, jo Olga Dreģe tikko saņēmusi «Spēlmaņu nakts» balvu par mūža ieguldījumu, savukārt Ivars Kleins tieši 8.janvārī svinēs savu 50.dzimšanas dienu. Abu dzīves saistītas ar teātri - Olga Dreģe uz Dailes teātra skatuves strādā no leģendārā režisora Eduarda Smiļģa laika un atveidojusi vairāk nekā simts lomu, savukārt Ivars Kleins uzrakstījis simtiem interviju un rakstu ar un par aktieriem, turklāt 2016.gadā iznāca viņa grāmata «Iemiesošanās», kas vēsta par lomu radīšanas procesu un pašu aktieru pārdomām.

Agates Bankavas laikmetīgā dejas izrāde «Fafabulala»

Foto: Publicitātes foto

8. un 10. janvārī plkst. 19 Ģertrūdes ielas teātrī gaidāma Agates Bankavas laikmetīgās dejas izrāde Fafabulala.Agates Bankavas izrāde Fafabulala vēstīs par divu cilvēku komunikāciju, kas, lai cik mēs būtu toleranti un demokrātiski, vienmēr būs subjektīva. Atšķirība ir tikai mūsu attieksmē, veidojot dialogu vienam ar otru, ķermenisku vai verbālu. Dejas izrāde atgādinās, ka nav vienas patiesības. Dzīvē viss ir mainīgs, no asarām līdz smiekliem un otrādi. Izrādes horeogrāfe ir Agate Bankava, dramaturģe - Anna Zvaigzne, bet dejo Rūdolfs Gediņš un Jānis Putniņš.

MĀKSLA & DZEJA

Džemmas Skulmes personālizstādes atklašana

Foto: publicitātes foto

6. janvārī plkst.17 Cēsu izstāžu namā tiks atklāta Džemmas Skulmes personālizstāde «Krāsas garša», informēja fonda Mākslai Vajag Telpu valdes locekle Katrīna Leiškalne. Izstādes apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar Dž. Skulmes jaunākajiem darbiem, kas gleznoti 2016. gada laikā. Atsevišķus stāstus izstādē veido arī 2015. gadā gleznotas ekspresīvas neodadaistiskas princeses, karalienes un bērni, kā arī agrāk tapušas kolāžas, kuras Dž. Skulme sauc dažādi – par «Kariatīdēm», «Putnubiedēkļiem» un «Vēstures piezīmēm», bet kuras vieno koncepcija izmantot to, kas ir mājās. Ekspozīciju papildina arī kolāžās izmantotie materiāli no mākslinieces arhīva.

Aleksandra Čaka poēmas «Mūžības skartie» nakts lasījumu maratons

Foto: Publicitātes foto

Lai pieminētu un godinātu latviešu strēlniekus, kuri 1917. gada janvārī Ložmetējkalnā un Tīreļpurvā cīnījās par mūsu valsti, aicinām uz kopīgu A. Čaka poēmas «Mūžības skartie» nakts lasījumu maratonu, kas notiks 2017. gada 6. janvārī no pulksten 20.00 Aleksandra Čaka memoriālajā dzīvoklī – muzejā (Lāčplēša ielā 48-14). Pirms 100 gadiem šajā naktī latviešu karavīri negulēja. Ložmetējkalnā un Tīreļpurvā Ziemassvētku kaujās tika pārbaudīta strēlnieku drosme. Un tomēr ne jau tikai drosme viņus padarīja par mūžības skartajiem. To paveica liktenis, sapnis par savu zemi un Aleksandrs Čaks. Atcerēsimies šajā un piecās turpmākajās naktīs kritušos 2000 latviešu vīrus, pieminēsim 6000 ievainotos latviešu strēlniekus un negulēsim arī mēs. Aicināsim līdzi savus draugus, ģimenes locekļus un kolēģus un tiksimies Aleksandra Čaka muzejā, lai līdz pat pusnaktij kopā lasītu «Mūžības skartos». Bez skaļuma. Par godu īstiem vīriem.