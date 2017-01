«Rīgas biržā» varēs apskatīt Reformācijai veltītu izstādi

No 21. janvāra līdz 12. martam mākslas muzejā «Rīgas birža» būs skatāma izstāde «Reformācijai - 500. Rietumeiropas grafika. 15.-20. gadsimts», informē muzeja pārstāve Natālija Sujunšalijeva.

Viņa pavēstīja, ka 2017. gadā pasaulē tiek atzīmēta Reformācijas kustības 500. gadadiena. Pieminot Mārtiņa Lutera izraisītās Reformācijas kustības sākumu, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM), Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) un Latvijas Universitāte (LU) veido programmu, kurā mākslas muzeja «Rīgas birža» izstāde ir ieskaņas pasākums.

Katra no institūcijā piedāvās savu stāstu par Reformāciju un laika nogriezni no Reformācijas līdz mūsdienām, parādot to atspoguļojumu sabiedrībā, kultūrā, mākslā, grāmatniecībā un zinātnē.

Pēc Sujunšalijevas paustā, Mākslas muzeja izstāde caur 15.-20. gadsimta Rietumeiropas grafikas prizmu iepazīstina ar Lutera laiku un sabiedrību, kā arī protestantisma veidiem, to izpausmēm vairākos laikmetos un kultūras telpās. Katru no pieciem gadsimtiem iezīmē kāds sava laika mākslinieks, izceļot raksturīgās sakrālās mākslas tendences.

Izstādes centrālā persona ir Luters, tādēļ ekspozīcijas kodolu veido Vācijas māksla. Paralēli grafikas lapas sniedz iespēju ielūkoties norisēs Nīderlandē, Lielbritānijā un Francijā. Izstāde ir ne tikai par Lutera baznīcu, bet arī par reliģiskās mākslas attīstības virzieniem kultūras telpā, kuras fonā ir anglikāņu, hugenotu vai reformatoru baznīca ar tās postulātiem un konkrēto attieksmi pret vizuālās mākslas klātbūtni.

Projekts apvieno LNMM un LNB kolekcijas, turklāt pirmo reizi Latvijā būs skatāms Tomasa Emmerlinga apjomīgais grafikas krājums, vienlaikus ekspozīcijas daļa ar darbiem no LNMM un LNB kolekcijām prezentē Reinholda Filipa Šillinga un Pētera Betgera dāvinājumus. «Varētu teikt, ka šī izstāde ir trīs lielisku dažādu gadsimtu kolekciju apkopojums,» atzīmēja Sujunšalijeva.