Rēzeknē darbu sāk slidotava

Šodien plkst.12 Rēzeknes pilsētas publiskajā slidotavā svinīgi tiks atklāta slidošanas sezona, aģentūru LETA informēja Rēzeknes pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļā.

Ieeja slidotavā līdz pat 15.janvārim būs bez maksas. Slidu noma maksās 0,7 eiro stundā, slidu asināšana - 1,42 eiro par pāri.

Šodien slidotava darbosies no plkst.12 līdz 22, 11., 12. un 13. janvārī - no plkst. 14 līdz 17.30 un no plkst. 20 līdz 22, 14. un 15. janvārī - no plkst.12.30 līdz 22.

Sestdien, 14.janvārī no plkst.13 līdz 15 Pasaules Sniega dienā visi būs aicināti uz jautrām stafetēm slidotavā.

Savukārt 11., 12. un 13. janvārī no plkst.18 līdz 20 un 14. un 15. janvārī no plkst. 10 līdz 12 slidotava būs atvēlēta biedrībai «ASILA» hokeja spēlēšanai.

Par turpmāko slidotavas darba laiku tiks ziņots papildus. Tas būs atkarīgs no laika apstākļiem. Gaisa temperatūrai pakāpjoties virs nulles, publiskā slidotava nedarbosies.

Ņemot vērā tuvākās laika prognozes, pastāv iespēja, ka slidošanas priekus šoziem varēs izbaudīt ikviens interesents.

