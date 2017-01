Eslingenas dziesmu svētku patronese būs Vaira Vīķe-Freiberga

Bijusī Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga devusi savu piekrišanu kļūt par patronesi šī gada jūnijā Vācijas pilsētā Eslingenā notiekošajiem latviešu dziesmu svētkiem, informēja svētku organizatoru pārstāve Ilze Timbare.

Svētki tiek rīkoti, godinot 1947. gadā notikušos Latviešu dziesmu svētkus Eslingenā, kas bija viens no nozīmīgākajiem pēckara latviešu diasporas kultūras dzīves notikumiem. Pasākums no 15.jūnija līdz 18.jūnijam tiek rīkots par godu svētku 70.gadadienai, kā arī ieskandinot 2018. gadā gaidāmo Latvijas valsts simtgadi.

Plānots, ka svētkos piedalīsies arī Kultūras ministre Dace Melnbārde (VL-TB/LNNK) un mūzikla «Eslingena» autore, ASV dzīvojošā Lolita Ritmane, kura ir vienīgā no latviešiem, kas saņēmusi prestižo mūzikas balvu «Emmy».

Patlaban dalību svētkiem pieteikuši vairāki simti dalībnieku no 23 kolektīviem un 10 Eiropas valstīm, tostarp arī daži mākslinieciskie kolektīvi no Latvijas, taču pieteikšanās turpinās. Ikviens kolektīvs, kurš vēl vēlas pievienoties, tiek aicināts par to informēt svētku organizatorus līdz 15. janvārim.

Timbare informēja, ka Vācijas partneri devuši konceptuālu piekrišanu svētku gājiena norisei cauri pilsētai, tāpat pašvaldība devusi atļauju svētku dalībnieku izmitināšanai skolu sportu zālēs, līdzīgi kā tas notiek Dziesmu svētkos Latvijā.

«Eslingena ir viena no tām retajām Vācijas pilsētām, kas neskarta izdzīvojusi otro pasaules karu. Te - Eslingenā pie Nekārupes - latvieši pulcējās pirms 70 gadiem un te mēs aicinām visus atkal satikties 2017. gadā no 15. līdz 18. jūnijam, lai izzinātu un atdzīvinātu Eslingenas vēsturisko stāstu un pieskandinātu pilsētas ielas, parkus, pagalmus un koncertzāles ar mūsu bagātīgo latviešu tautas mantojumu - dziesmu, deju un folkloru,» pauda galvenā svētku organizatore Laura Putāne.

Svētkus atklās ar dievkalpojumu un pēc tam dalībnieki dosies svētku gājienā cauri pilsētai. Dienas kulminācijā norisināsies latviešu dziesmu spēle «Eslingena», kuru iestudē aktieri un dziedātāji no astoņām Eiropas valstīm. Mūzikla režisors ir Jānis Mūrnieks no Latvijas, savukārt vokālā pedagoģe - Ilze Atardo.

Otrajā dienā kopkoncertā vienosies gan dejotāji, gan dziedātāji, bet vakarā notiks svētku balle. Trešā diena atvēlēta folklorai, vienlaikus ieskandinot strauji tuvojošos vasaras saulgriežus.

Tāpat par godu svētkiem radīts jauns logo, kura autore ir Bergenā dzīvojoša latviete, divu bērnu mamma, tautas deju kolektīva «Pērkonkalns» vadītāja, kā arī viena no radošās apdrukas darbnīcas «Ting Print» veidotājām Zane Babre. Kā skaidro logo autore, tas veidots kā divu atšķirīgu, bet tajā pašā laikā līdzīgu laiku, 1947. gada un mūsdienu, apvienojums.