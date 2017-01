Slovākija, Francija, Itālija: kuru slēpošanas kūrortu izvēlēties

Ir vērts padomāt par to, kur dosimies atbrīvoties no svētku maratonā uzkrātajām papildu kalorijām. Pēc Jaunā Gada sākas pats karstākais slēpošanas sezonas laiks: slēpju cienītāji dodas pie kaimiņiem (Lietuva, Polija) vai tālāk uz augstajiem kalniem. Vai sapņojat par šādu ceļojumu, taču vēl nezināt, kuru kūrortu izvēlēties šogad? Vai nekad neesat mēģinājis slēpot un baidāties, ka būs pārāk sarežģīti? Šim rakstam būtu jāpalīdz jums izlemt.

Ceļojumu organizatori parasti piedāvā slēpošanas kūrortus, kas atrodas Slovākijas Augstajos vai Zemajos Tatros, kā arī Francijas un Itālijas Alpos. Ja esat slēpotājs iesācējs, visticamāk jūsu kūrorta izvēles pamatā būs inventāra nomas un slēpotāja pases cena. Sniegs ir vienāds visur, savukārt iesācējam ir svarīgi atrast samērā lēzenu trasi, lai būtu iespējams savaldīt ātrumu un izvairīties no traumām. Ilggadējie slēpotāji parasti ņem līdzi savas slēpes un sniega dēļus, meklē jaunas, vēl neatklātas virsotnes. Ja lielākajā daļā ārvalstu kūrortu slēpošanas pase pieaugušajam vienai dienai maksā 50 EUR, tad Slovākijā pīķa sezonas laikā (no decembra beigām līdz martam) tās cena svārstās aptuveni 35–40 EUR robežās. Šīs cenas starpības dēļ slēpotāji no Latvijas bieži izvēlas Tatrus, un ne tikai lētākas slēpotāja pases dēļ, bet arī lai varētu baudīt slovāku alu kalna virsotnē.

Tatros populārākie ir trīs slēpošanas kūrorti.

Tatranská Lomnica – viens no senākajiem Augsto Tatru kūrortiem un slēpošanas centriem, kas nesen atkal tika atjaunots. Šobrīd Skalnaté pleso virsotnē (kas atrodas 1751 m augstumā) ar slēgtā tipa pacēlāju (gondola) vienlaicīgi var pacelties 15 cilvēki. Ja šāds augstums jums jau ierasts, izvēlieties Lomnické sedlo, taču no šīs 2190 m augstās virsotnes lejā ved tikai melnās trases, un nogāze ir pati stāvākā šajā kūrortā. Var pacelties vēl augstāk – Lomnickij Štit, taču no šī kalna braukt lejā būtu pašnāvība. Tā vietā no šīs virsotnes var baudīt iespaidīgu panorāmu. No Lomnické sedlo lejā ved 1240 m gara trase, kas piecus mēnešus gadā ir klāta ar sniegu. Slēpotājiem paredzēta 5,5 km garā nogāze, kuras platums vietām sasniedz pat 60 m. Šādā platumā ietilpst visi: gan joprojām trīsošais celis, gan kalnu «ērglis». Vēl 6 km garas lēzenākas trases tiek piedāvātas ģimenēm ar bērniem un iesācējiem. Netālu no trasēm (gan Skalnaté pleso virsotnē, gan pakājē) darbojas trīs restorāni. Kalna pakājē atradīsiet pilsētiņu, kurā ir ne mazums naktsklubu, restorānu, baseinu un saunu.

Štrbské Pleso – šis Augsto Tatru slēpošanas kūrorts slēpotāju vietnēs tiek minēts kā labākais visos Tatros. Tas atrodas blakus ezeram ar tādu pašu nosaukum, tāpēc varēsiet baudīt tā skatus. Kūrorts ir saņēmis uzslavas par rūpīgi uzturētajām trasēm, kas piemērotas ne tikai vienkāršai braukšanai lejā, bet arī slalomam un līdzenumu (slēpošanas krosa) cienītājiem. Pēdējos gaida vairāk nekā 26 kilometrus garas trases. Starp citu, citos (Itālijas, Francijas) slēpošanas kūrortos par slēpošanu pa līdzenumiem ir nedaudz aizmirsts. Štrbské Pleso piedāvā arī netradicionālas ziemas izklaides, piemēram, nakts izbraucienus ar ragaviņām no kalniem. Šis slēpošanas kūrorts atrodas visaugstāk no visiem Slovākijas kūrortiem (1350–1840 m virs jūras līmeņa), tāpēc slēpotāji, paceļoties virsotnē, var izbaudīt pasakainus ziemas skatus. Tie, kuriem trūkst adrenalīna, var apmeklēt sniega parku – kompleksu, kurā ir tramplīni, ātrā nobrauciena trases un sacīkšu slēpošanas trases. Starp citu, šajā kūrortā dažkārt notiek pasaules čempionāti slēpošanā. Slēpošanas pase pieaugušajiem šeit maksā 30 EUR.

Starý Smokovec – vispirms šis kūrorts var lepoties ar ērtu funikulieri, kas paceļ slēpotājus Hrebienok virsotnē. Ja jau šo funikulieri neizbrāķēja Anglijas karaliene Elizabete, kura pacēlās ar to kalnā, kad viesojās Augstajos Tatros, visticamāk, ka brauciens ar to neliks vilties arī jums. Šajā kūrortā ir daudz lēzenāku trašu, kas paredzētas iesācējiem. Jakubkova lúka – slēpošanas kūrorts, kurā tiek piedāvāta pat atsevišķa slēpotāja biļete iesācējiem. Tā ir nedaudz lētāka. No Hrebienok stiepjas arī dažādas pārgājienu trases. Tūristus fascinē šajā vietā notiekošie ledus skulptūru festivāli (šogad festivāls sāksies tūlīt pēc Ziemassvētkiem un turpināsies līdz janvāra vidum). Tas ir neoficiāls ledus skulptūru pasaules čempionāts. Pagājušajā gadā Starý Smokovec bija ledus baznīca, šogad tiek solīta vēl iespaidīgāka bazilika ar gotiskiem elementiem.





















Aizvērt Tatri, Slovākijā Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto







Itālijas Alpos ir daudz modernu un dārgu slēpošanas kūrortu. Starp modernākajiem tiek minēts Madonna di Campiglio, uz kuru daļa tūristu dodas ne tik daudz slēpot, cik izklaidēties restorānos, naktsklubos, baseinos un SPA. Ceļojumu organizatori joko, ka, lai gan šo kūrortu ir iecienījuši paši itāļi, viņi biežāk dzer kafiju ar liķieri vai šturmē dārgus veikalus, nekā stāv uz slēpēm. Tāpēc pie pacēlājiem neveidojas lielas slēpotāju rindas. Kūrorts atrodas Trentas reģionā, ielejā starp Dolomīta kalniem. Apkārt pilsētai ir liels slēpošanas reģions, aptuveni 150 km trašu. Slēpošanas zona ierīkota 1500–2600 m augstumā, lielākā daļa trašu ir zilās (vieglās) un sarkanās (vidējas sarežģītības).

Tie, kas nogurs no Madonna di Campiglio trasēm, var doties uz Abdamello-Brenta nacionālo parku, lai smeltos mierīgākus iespaidus. Slēpošanas pase vienai dienai pieaugušajam šeit maksā no 47 EUR. Jaunieši un seniori var slēpot nedaudz lētāk. Francijā populārākais slēpošanas reģions ir Trīs ielejas (Les Trois Vallees). Šurp dodas tie, kas baidās no globālās sasilšanas. Kāpēc? Jo tas ir visaugstāk virs jūras līmeņa esošais slēpošanas kūrorts, tāpēc nav svarīgi, kādus jokus izspēlēs daba, šīs virsotnes vienmēr ir klātas ar sniegu (labi, vismaz līdz šim bija).

Trīs ielejas veido trīs slēpošanas kūrorti – Courchevel (1300–1850 m augstumā), Meribel (1400–2950 m augstumā) un La Tania (1400 m augstumā). To parasti izvēlas asu izjūtu cienītāji, jo šajā kūrortā ir garākā (3,6 km) trase un aptuveni 150 km «melno» trašu. Courchevel tiek raksturots kā luksusa kūrorts, La Tania patiks zaļajiem – šajā kūrortā ir pilnībā aizliegta automobiļu satiksme. Meribel piesaista snovbordistus, jo šajā kūrortā vairākas trases ierīkotas ekskluzīvi viņiem. Francijas kūrortos slēpotāja pases cena pieaugušajam ir 60 EUR, taču, iegādājoties to uz lielāku dienu skaitu vai pērkot biļetes trīs četru personu ģimenei, tiek piemērotas atlaides.

LASI CITUR: Uzzini vairāk www.gotatry.sk